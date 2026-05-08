Cântăreața Megan Thee Stallion și starul NBA, Klay Thompson, s-au despărțit. „M-ai înșelat!"

Cântăreața Megan Thee Stallion și starul NBA, Klay Thompson, s-au despărțit. „M-ai înșelat!”

Raluca Vițu
Lumea showbiz-ului american este zguduită de o nouă ruptură spectaculoasă. Megan Thee Stallion, celebra artistă recompensată cu premiul Grammy, a anunțat oficial încheierea relației sale cu starul NBA, Klay Thompson.

Deși cei doi păreau să formeze unul dintre cele mai sudate cupluri din peisajul monden, realitatea din spatele ușilor închise pare să fi fost una marcată de tensiuni și trădări, culminând cu o serie de postări acide pe rețelele de socializare.

Valorile negociabile care au dus la ruptura definitivă

Într-un comunicat oficial transmis publicației People, Megan Thee Stallion a explicat motivele din spatele deciziei sale radicale. Artista a subliniat că integritatea morală este pilonul central al oricărei relații în care se implică, lăsând să se înțeleagă că jucătorul echipei Dallas Mavericks a încălcat promisiunile făcute la începutul poveștii lor de dragoste.

„Am luat decizia de a încheia relația mea cu Klay. Încrederea, fidelitatea și respectul nu sunt negociabile pentru mine într-o relație, iar când aceste valori sunt compromise, nu mai există o cale de a merge înainte. Îmi iau acest timp pentru a mă prioritiza și pentru a merge mai departe cu liniște și claritate”, a declarat cântăreața, marcând astfel un punct final după doar câteva luni de la oficializarea relației.

Înainte de comunicatul oficial, Megan a lăsat garda jos pe Instagram Stories, unde a publicat o serie de mesaje care au devenit rapid virale. Fără a menționa direct numele baschetbalistului, contextul fotografiilor recente și al vacanțelor petrecute împreună nu a lăsat loc de interpretări. Artista s-a declarat dezamăgită de faptul că, deși fusese integrată în familia lui Thompson, acesta ar fi ales să ducă o viață dublă.

„M-ai înșelat, m-ai ținut în preajma întregii tale familii jucându-ne de-a casa… iar apoi ți s-au înmuiat picioarele. Te-am susținut prin toate schimbările tale de dispoziție oribile și tratamentul tău față de mine în timpul sezonului de baschet, iar acum nu mai știi dacă poți fi monogam???? Sincer, am nevoie de o pauză reală după faza asta… la revedere tuturor”, a fost mesajul tranșant al rapperiței, vizibil afectată de comportamentul sportivului.

Vestea despărțirii vine ca un șoc pentru fanii care, în luna februarie, admirau gesturile romantice ale lui Klay Thompson. Acesta îi dăruise artistei un Bentley bleu cu ocazia zilei sale de naștere, moment urmat de o vacanță exotică pe care Megan o descria atunci ca fiind de neuitat.

Mai mult, în luna ianuarie, ea mărturisea că se simte „extrem de confortabil” în brațele baschetbalistului, considerându-l una dintre cele mai drăguțe persoane pe care le-a întâlnit.

Acest nou eșec amoros se adaugă la lista de relații intens mediatizate ale artistei, care în trecut a mai format cupluri cu alți sportivi de renume, precum Torrey Craig sau Romelu Lukaku. De data aceasta însă, Megan pare hotărâtă să își găsească liniștea departe de lumina reflectoarelor, punând preț pe propria evoluție și refuzând să mai accepte compromisuri în numele dragostei.

