Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși șahiști ai României, a murit la 78 de ani

Lumea șahului românesc și internațional este în doliu după dispariția lui Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși jucători pe care i-a dat România. Marele Maestru s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă atât pe tabla de șah, cât și în literatura de specialitate.
Născut pe 1 iunie 1947, Mihai Șubă a început să joace șah relativ târziu, dar ascensiunea sa a fost fulminantă. A devenit Maestru Internațional în 1975 și Mare Maestru în 1978, iar în anii ’80 a atins apogeul carierei sale. A fost campion național în 1980, 1981 și 1986 și a reprezentat România la șase ediții ale Olimpiadelor de Șah, între 1978 și 1992.
Una dintre cele mai importante performanțe internaționale a fost locul al treilea la turneul interzonal de la Las Palmas, în 1982, unde s-a clasat imediat după Zoltán Ribli și fostul campion mondial Vasili Smîslov. De asemenea, victoria sa de la Dortmund, în 1983, rămâne un reper în istoria șahului românesc.
Mihai Șubă a avut rezultate remarcabile împotriva unor titani ai șahului mondial, precum Gari Kasparov și Anatoli Karpov. În anii ’80, a reușit mai multe remize cu Kasparov, într-o perioadă în care rusul era deja considerat unul dintre cei mai agresivi și pregătiți teoreticieni ai epocii. Aceste confruntări au confirmat nivelul excepțional al lui Șubă și capacitatea sa de a face față elitei mondiale.
Autor și teoretician respectat
Moștenirea lui Mihai Șubă nu se limitează la competiții. În 1991, a publicat cartea „Dynamic Chess Strategy”, o lucrare care a contestat viziunea ortodoxă asupra jocului pozițional clasic și a promovat o abordare fluidă, adaptabilă, a avantajului în șah. Cartea a fost apreciată la nivel internațional și rămâne o referință pentru jucători și antrenori.
Omagiul FIDE și al comunității internațional
Federația Internațională de Șah (FIDE) i-a adus un omagiu emoționant, scriind pe pagina oficială: „FIDE și lumea șahului deplâng dispariția Marelui Maestru român Mihai Șubă – un jucător formidabil, un autor respectat, antrenor și teoretician de seamă. Avea 78 de ani”.
Stabilit în ultimii ani în Spania, Mihai Șubă a dezvoltat o legătură strânsă cu Comunitatea Valenciană, unde a continuat să joace și să promoveze șahul în rândul tinerilor. Dispariția sa lasă un gol imens în lumea sportului minții, dar contribuțiile sale vor rămâne vii în memoria celor care l-au cunoscut și admirat.
