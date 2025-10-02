Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a inițiat un proiect ce vizează stabilirea unui nou preț maxim pentru consumatorii considerați vulnerabili. Astfel, energia electrică ar putea deveni mai accesibilă pentru categoriile sociale defavorizate.

Facturi mai mici la energia electrică, proiectul ministrului Energiei

Miercuri, 1 octombrie, ministrul Bogdan Ivan a anunțat că ia în calcul un proiect de lege prin care consumatorii casnici vulnerabili să beneficieze de un preț maxim de 1 leu/kWh, în această iarnă. Potrivit acestuia, de această plafonare ar putea beneficia persoanele care au venituri lunare între 2.500 și 3.000 lei.

Potrivit ministurlui Energiei, inițiativa are scopul de a atenua impactul creșterii prețurilor asupra locuințelor deja afectate și a menționat că se ia în considerare și măsura blocării deconectării de la rețea pentru consumatorii care nu reușesc să achite facturile.

„În momentul de față, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea acelor clienți vulnerabili, care nu își permit să plătească facturile, și, pe de altă parte, să se instituie un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit de până în 2.500-3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu per kilowatt-oră. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de față și pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă. O mare parte din inflația de aproape 10% de acum e cauzată de prețul la energie electrică”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3.

Ce spune Coaliția de guvernare despre proiect

Întrebat dacă există acord în Coaliție asupra acestor măsuri, ministrul Energiei a spus că a încercat să îi convingă pe toți cei aflați la conducere, inclusiv pe președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, că este o măsură necesară.

„Până acum, în toate discuțiile pe care le-am avut, i-am făcut pe toți colegii mei din coaliție, și din PSD, și din PNL, și pe premier, și pe președintele țării, să înțeleagă că e o problemă gravă a României. Dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să nu mai fie competitive atunci când exportă. E o problemă de siguranță națională, în contextul în care, în tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea costurilor cu energia este între 10% și 70%”, a precizat ministrul.

România plătește cel mai scump curent din Europa

Ministrul Bogdan Ivan a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește siatuația actuală a sistemului energetic din România. Potrivit acestuia, țara noastră a ajuns să aibă, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent din toată Europa.

„În ultima săptămână, media prețului pe bursă a fost de 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce Franța plătește în medie doar 61 de euro. Avem intervale între orele 18-22 când importăm megawatt-ul cu 1.000, 2.000 și chiar 2.500 de lei, iar marți România a vândut un megawatt în Ungaria cu un leu”, a explicat ministrul Energiei.

Sursă foto: Facebook

