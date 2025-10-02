O femeie a ajuns la spital după ce a fost atacată pe stradă, în sectorul 2 al Capitalei. Agresorul este recidivist

O femeie de 31 de ani a ajuns la spital, după ce a fost atacată pe stradă, în sectorul 2 al Bucureștiului. Tânăra mergea pe o alee retrasă în momentul în care agresorul, un bărbat de 49 de ani, a amenințat-o cu un cuțit.

Femeie atacată pe stradă, în Sectorul 2 din București

O femeie de 31 de ani mergea pe o alee retrasă din sectorul 2 al Capitalei, înseara zilei de 23 septembrie, în jurul orei 20:50, când un bărbat a amenințat-o și atacat-o cu un cuțit. Agresorul a urmărit-o, prins-o din spate și i-a pus cuțitul la gât. Victima s-a apărat și a opus rezistență. În încercarea de a scpăa, aceasta a reușit să îndepărteze lama cuțitului din zona gâtului, folosindu-se de degetele ambelor mâini.

Aceasta a suferit tăieturi și râni la nivelul mâineilor și a gâtului, astfel că a fost transportată la spital unde I s-au oferit îngrijiri medicale.

Femeia a precizat că nu îl cunoștea pe agresor, potrivit ȘtirileProtv.

Bărbatul, identificat și reținut

Bărbatul a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă, în timp ce urmărea victima, fiind apoi identificat de polițiști. Miercuri, 1 octombrie, instanța de judecată a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele agresorului. Acestuia i-a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, agresorul este un bărbat de 49 de ani, recidivist. Autoritățile au efectuat la domiciliul agresorului percheziții, în urma cărora au identificat și ridicat mai multe probe.

„În data de 23.09.2025, în jurul orei 20:50, în timp ce se afla pe o alee pietonală din Sectorul 2, inculpatul C.L. a prins-o din spate pe persoana vătămată A. A-R şi a îndreptat în zona gâtului acesteia un obiect tăietor-înţepător, tip cuţit. Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

„Din investigațiile desfășurate a rezultat că fapta ar fost comisă de un bărbat – în vârstă de 49 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Sursă foto: Shutterstock

