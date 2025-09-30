Apă infectată cu clostridium, în rețeaua publică de distribuție. Mai mulți oameni din Prahova au ajuns la spital

Mai mule persoane din Breaza au ajuns la spital după ce au consumat sau s-au spălat cu apă contaminată cu bacteria clostridium perfringens. Acum, reprezentanții Primăriei Breaza, precum și operatorul de apă Hidro Prahova, societate aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, sunt acuzați că au ignorat plângerile oamenilor și chiar au ascuns săptămâni întregi contaminarea cu această bacterie.

Apă infectată cu clostridium, în Breaza

Mai mulți oameni din Breaza au depus plângeri după ce au ajuns la spital cu simptome digestive și erupții cutanate, după ce au băut și s-au spălat cu apă din rețeaua publică de distribuție, infectată cu bacteria clostridium perfringens.

Apa contaminată de culoare gri, un miros înțepător, precum și un gust nefiresc, a curs săptămâni întregi la robinetele locuitorilor din Breaza.

De abia după câteva săptămâni de rugăminți și insistențe, Direcția de Sănătate Publică Prahova a confirmat prezența bacteriei clostridium perfringens în rețeaua publică de apă. Această bacterie este un agent patogen care indică contaminare fecală și prezintă risc major de infectare gastro-intestinală.

Alexandra Pavelescu, o juristă din Breaza, a depus o plângere penală pentru a afla care este cauza contaminării apei, precum și sancționarea vinovaților.

„Pe noi asta ne interesează. I-am cerut și domnului procuror – să se afle cauza, pentru că nu mai vrem să se repete. Aș vrea ca ancheta să arate exact ce s-a întâmplat. Avem probleme cu apa continuu, iar pentru noi, Hidro Prahova a fost un fel de gaură neagră. Ba se sparg conductele, ba avem apa murdară. Când s-a descoperit clostridium, a fost pentru noi ceva șocant. Cred că s-a descoperit clostridium doar pentru că lumea a făcut tam-tam. Și în decembrie, anul trecut, oamenii au mai postat pe Facebook fotografii cu apa murdară, dar nimeni nu s-a sesizat atunci”, a declarat femeia pentru Libertatea.

Mai mulți oameni au ajuns la spital

Mai mulți locuitori ai orașului prahovean Breaza au ajuns la spital, acuzând diverse simptome precum dureri abdominale, febră și vărsături.

„Astfel, cetățenii au raportat simptome precum: dureri abdominale intense, crampe, diaree persistentă, vărsături, febră, iritații cutanate, mâncărimi, apariția unor pete sau dermatite după contactul cu apa, inclusiv în cazul spălării mâinilor sau al băii. Unii locuitori au fost nevoiți să solicite intervenția serviciilor de urgență, iar părinții de copii mici au fost nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată pentru igiena acestora, în lipsa unei alternative sigure. Există, de asemenea, semnalări privind efecte indirecte grave, precum utilizarea apei contaminate în brutării locale, cu impact potențial asupra întregii populații”, a precixat Alexandra Pavelescu în plângerea penală.

În urma plângerilor depuse, mai multe persoane au fost chemate la audieri, printre care reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Prahova, fostul preşedinte al ANPC – Cristian Popescu Piedone, dar și reprezentanți ai Hidro Prahova, printre care și Adrian Semcu, director al societății până în anul 2021.

Clostridium a mai fost descoperit de șase ori în apă

Nu este pentru prima dată când locuitorii din Prahova s-au confruntat cu apă contaminată cu clostridium perfringens.

În perioada 2018-2020 au fost raportate șase astfel de incidente în municipiul Câmpina, însă populația nu a fost anunţată decât într-un singur caz prin mesaj de tip Ro-ALERT.

„S-au făcut doar schimburi de adrese scrise între Primărie, Hidro Prahova şi DSP, dar oamenilor nu le-a spus nimeni nimic, ceea ce mi se pare extrem, extrem de grav!”, acuza fostul primar al municipiului Câmpina în august 2021 când a descoperit documentele în primăria pe care o conducea de un an.

