Un mire a murit la propria sa nuntă. Bărbatul s-a prăbușit în timp ce dansa cu mireasa

O nuntă din Aswan, Egipt, s-a transformat într-un moment de durere profundă după ce mirele, Ashraf Abu Hakam, s-a prăbușit și a murit subit în timpul dansului alături de proaspăta sa soție.

Imaginile surprinse la fața locului îl arată pe Hakam ținându-și soția de mână, dansând împreună în fața familiei și prietenilor, în timp ce fluturau bastoane Saidi – accesorii tradiționale folosite în dansul egiptean.

Mirele a căzut din senin, în timp ce dansa

În mijlocul evenimentului, Hakam s-a prăbușit brusc pe podea, fără să-și dea vreun semn de viață. Invitații s-au grăbit să-i acorde ajutor, iar atmosfera veselă a fost înlocuită rapid de țipete și panică, notează Daily Mail. Eforturile de resuscitare au eșuat, iar medicii au confirmat ulterior că bărbatul a suferit un stop cardiac fulgerător.

Incidentul a fost intens mediatizat pe rețelele sociale din Egipt, unde sute de persoane și-au exprimat șocul și au transmis mesaje de condoleanțe. „Era plin de viață, zâmbitor, entuziasmat de viitorul său”, a scris un prieten. Altul a adăugat: „Dumnezeu să-l ierte și să-i ofere un loc în paradisul Său.” Un al treilea mesaj spunea: „Vârsta lui nu poate fi amânată nici măcar o oră pentru familia și soția sa; sincere condoleanțe.”

Mulți au rememorat cu emoție petrecerea de logodnă care avusese loc cu doar o zi înainte, fără să-și imagineze că bucuria se va transforma în doliu atât de repede. „Sunt îngrijorat pentru mireasă, săraca, și de vorbele care o vor urmări. Allah să-i dea răbdare”, a scris cineva.

O influecneriță de 26 de ani a murit la două zile după ce s-a căsătorit

Moartea lui Hakam survine la doar o săptămână după o tragedie similară petrecută în Bosnia, unde influencerița și asistenta medicală Adna Rovčanin-Omerbegović, în vârstă de 26 de ani, s-a îmbolnăvit la propria nuntă, pe 13 septembrie. La scurt timp după ceremonie, ea a fost transportată de urgență la spital, unde a intrat în comă și a murit două zile mai târziu.

Adna Rovčanin-Omerbegović a lăsat în urmă o familie devastată: soțul ei, cele patru surori și părinții. Dispariția ei fulgerătoare a provocat o durere adâncă nu doar în rândul celor apropiați, ci și în comunitatea online care o urmărea cu admirație și afecțiune. Mesajele de adio au curs neîncetat, iar unul dintre ele, plin de emoție, spunea: „Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Aceste două evenimente tragice au zguduit comunitățile locale și au stârnit reacții emoționante în mediul online, amintind cât de imprevizibilă și fragilă poate fi viața, chiar și în cele mai fericite momente.

Foto – capturi video

