O poveste care ar fi trebuit să fie despre iubire și începuturi s-a transformat într-o tragedie cutremurătoare. Adna Rovčanin-Omerbegović, o influenceriță cunoscută din Bosnia, a murit la doar două zile după ce s-a căsătorit cu iubitul ei, lăsând în urmă o familie îndurerată și o comunitate online în stare de șoc. Avea 26 de ani.

O zi de vis transformată în coșmar

Pe 13 septembrie, Adna și soțul ei și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii elegante la Hotelul Hollywood din Sarajevo. În timpul recepției, tânăra de 26 de ani s-a simțit brusc rău și a fost transportată de urgență la spital, notează Mirror. În ciuda eforturilor medicilor, Adna a intrat în comă și a decedat pe 15 septembrie.

Cauza exactă a morții rămâne necunoscută, iar o autopsie este în curs pentru a stabili ce a provocat declinul rapid al stării sale de sănătate.

Pe lângă activitatea sa ca creatoare de conținut online, Adna lucra ca asistentă medicală la Centrul de Sănătate din Orașul Vechi din Sarajevo. Machiajul era marea ei pasiune, transformată într-un hobby care i-a adus recunoaștere și satisfacție personală. De asemenea, deținea un salon de înfrumusețare în capitala Bosniei.

„Adna a iubit mereu să-i ajute pe ceilalți,” a declarat un prieten apropiat pentru publicația Crna-Hronika. „Avea o inimă mare și un zâmbet care lumina orice încăpere.”

Citeşte și: Actorul și regizorul Robert Redford a murit la 89 de ani. A fost găsit decedat în propria casă

Citeşte şi: Prezentatoarea tv Debora Estrella a murit la 43 de ani. Jurnalista a încetat din viață la câteva minute după ce a postat pe rețelele sociale

Citeşte şi: Un actor din serialul Grey’s Anatomy a murit după un accident de mașină. Avea doar 46 de ani

Durere și omagii din partea celor dragi

Înmormântarea a avut loc pe 17 septembrie, la Moscheea din Kobilja Glava, unde sute de persoane s-au adunat pentru a-și lua rămas bun. Atmosfera a fost una profund emoționantă, marcată de rugăciuni și lacrimi.

„Ieri erai printre noi, azi te conducem pe ultimul drum. Odihnește-te în pace, dragă Adna,” a scris un fan pe rețelele sociale. Altul a adăugat: „Nu este drept ca viețile tinerilor să se sfârșească atât de devreme.”

Deși conturile ei de social media au fost dezactivate după moarte, fotograful care i-a surprins ziua nunții i-a adus un omagiu pe Instagram Stories, descriind zâmbetul Adnei ca fiind „cel mai frumos din Bosnia”.

Adna a lăsat în urmă o familie îndurerată: pe soțul ei, pe cele patru surori și pe părinții săi. Moartea ei prematură a lăsat o durere profundă în sufletele celor care au cunoscut-o, dar și în rândul comunității online care o urmărea cu admirație.

„Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre,” a fost mesajul care a încheiat unul dintre numeroasele omagii aduse tinerei influencerițe.

Foto – capturi video

Urmărește-ne pe Google News