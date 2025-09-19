Un actor din serialul Grey’s Anatomy a murit după un accident de mașină. Avea doar 46 de ani

Actorul din „Grey’s Anatomy” și fotograful de celebrități Brad Everett Young a murit luni, 15 septembrie, din cauza rănilor suferite în urma unui accident rutier în Los Angeles. Acesta avea 46 de ani.

Coliziunea a avut loc pe autostrada 134 în seara de duminică, 14 septembrie, când vehiculul fostului actor din „Boy Meets World” a fost lovit de o altă mașină care circula din direcția greșită, a confirmat publicistul lui Young, Paul Christensen, pentru USA TODAY joi, 18 septembrie.

Ca actor, Young a avut roluri în seriale TV precum „Charmed”, „Numb3rs” și „Felicity”. De asemenea, a apărut în mai multe filme, inclusiv în „Charlie’s Angels” (2000) și „Jurassic Park II” (1997).

În ultimii ani, actorul și-a orientat atenția către fotografia de celebrități. Munca sa a fost prezentată în publicații precum Vanity Fair, People, Vogue și altele. Fotograful vedetelor precum David Harbour sau Sarah Michelle Gellar, Young era o prezență cunoscută la premierele de la Hollywood, gale și pe covorul roșu.

În ultimii săi ani, a devenit și activist, fiind fondatorul proiectului de bază Dream Loud Official, care are ca scop restaurarea și susținerea programelor artistice în școlile din toată țara. Prin această inițiativă, și-a propus să inspire elevi, profesori și artiști din SUA, spune publicistul său.

„Pasiunea lui Brad atât pentru artă, cât și pentru oamenii din spatele ei, a fost de neegalat”, a declarat Christensen într-un comunicat. „A trăit pentru misiunea de a menține creativitatea vie, iar moștenirea sa va continua prin Dream Loud Official.”

Cum s-a întâmplat totul

Aranjamentele funerare pentru Young nu au fost încă anunțate. Familia sa cere rugăciuni și intimitate în această perioadă.

Potrivit The Hollywood Reporter, Young era singur în mașină pe autostrada 134 în noaptea de duminică, după ce vizionase un film. Mașina sa a fost lovită de un vehicul care circula pe contrasens. Șoferul celeilalte mașini a supraviețuit și a fost spitalizat. Young a murit la fața locului.

Pe parcursul carierei sale, care a început în 1999, Young a apărut în mai multe seriale TV importante, inclusiv în „Forever”, „Boy Meets World” și „Felicity”.

A avut apariții episodice și în „Charmed”, „Beverly Hills, 90210”, „The Practice”, „Charlie’s Angels” și „Grey’s Anatomy”.

De asemenea, a avut mai multe roluri în filme, printre care „Rumor Has It…”, „Austin Powers in Goldmember”, „The Artist” și, cel mai recent, „Dr. Jekyll and Mr. Hyde” în 2017.

Young era și un cunoscut fotograf de celebrități, cu peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram, unde împărtășea portretele realizate.

Printre vedetele pe care le-a fotografiat se numără David Harbour, Seth Green și Gavin Casalegno.

Era prieten cu Paul Walker

Potrivit unei postări pe Instagram din decembrie trecut, Young a fost și prieten cu regretatul Paul Walker, care a murit în 2013.

Numindu-l un „vechi prieten”, Young a reflectat asupra relației lor într-un mesaj lung.

„Prietenia ta, când m-am mutat prima dată în LA, și sfaturile tale generoase nu vor fi uitate prea curând. Datorită ție, încă ofer mai departe sprijin prietenilor care își încep cariera în industrie. ‘Ne ridicăm împreună’, cum obișnuiam să spunem”, a scris el.

„Am multe amintiri frumoase cu tine, dar seara asta în special este una dintre preferatele mele, și voi spune poveștile astea până la final. Unul dintre lucrurile MELE PREFERATE la tine era că, indiferent în ce punct al carierei tale te aflai, îmi vorbeai de parcă nu trecuse niciun minut, de parcă era ziua 1, chiar dacă nu ne mai văzusem de ani :)”, a continuat Young. „Și am apreciat mereu faptul că întrebai de familia mea.”

