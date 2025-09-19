Florin Marin, fost fundaș al echipei Steaua București și antrenor la Dinamo și Universitatea Craiova, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Acesta se afla internat în spital de două săptămâni, la terapie intensivă.
Federația Română de Fotbal a emis un comunicat în care deplânge pierderea lui Florin Marin, descriind-o ca fiind «uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră».
„Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un mesaj transmis de FCSB.
Florin Marin s-a născut pe 19 mai 1953 la București. Acesta a evoluat ca fundaș central pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În prima ligă, a acumulat peste 280 de meciuri și a fost component al echipei naționale U21.
Ca antrenor, Marin a condus mai multe cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la echipa națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.
În 2017, Florin Marin a avut ultimul său mandat ca antrenor, la CS Mioveni. Anterior, a pregătit numeroase echipe din România, inclusiv Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari.
De asemenea, a avut două mandate scurte ca antrenor principal la Universitatea Craiova, în 2000 și 2001-2002.
În 2002 și apoi 2006, a antrenat Dinamo, la insistențele lui Gigi Nețoiu.