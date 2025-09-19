Florin Marin, fost fundaș al echipei Steaua București și antrenor la Dinamo și Universitatea Craiova, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Acesta se afla internat în spital de două săptămâni, la terapie intensivă.

Florin Marin a murit la vârsta de 72 de ani

Florin Marin s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, după o lungă suferință. Fostul antrenor suferea de demență în stadiu avansat, iar în ultimele luni starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.

Din cauza problemelor de sănătate, acesta, care era cunoscut pentru statura sa impresionantă de 197 cm, ajunsese să cântărească 40 de kilograme.

Cel care a dat tragica veste privind trecerea în neființă a lui Florin Marin a fost fostul său coechipier Marcel Răducanu, potrivit Gsp.ro.

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat în care deplânge pierderea lui Florin Marin, descriind-o ca fiind «uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră».

„Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un mesaj transmis de FCSB.

Citește și: Secretul căsniciei dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu: „Există dragoste fără cuvinte. Sunt o grămadă de situații în care…”

Citește și: Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa

Cine a fost Florin Marin

Florin Marin s-a născut pe 19 mai 1953 la București. Acesta a evoluat ca fundaș central pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În prima ligă, a acumulat peste 280 de meciuri și a fost component al echipei naționale U21.

Ca antrenor, Marin a condus mai multe cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la echipa națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.

Citește și: Toto Dumitrescu a recunoscut că a condus de mai multe ori sub influența substanțelor interzise. Ce a declarat în urmă cu câteva luni: „Am mers mult timp așa fumat. Nu sunt un exemplu”

Citește și: Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Cât costă o casă pe malul Lacului Tătaru

În 2017, Florin Marin a avut ultimul său mandat ca antrenor, la CS Mioveni. Anterior, a pregătit numeroase echipe din România, inclusiv Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari.

De asemenea, a avut două mandate scurte ca antrenor principal la Universitatea Craiova, în 2000 și 2001-2002.

În 2002 și apoi 2006, a antrenat Dinamo, la insistențele lui Gigi Nețoiu.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News