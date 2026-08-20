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Tudor Chiriac, compozitor remarcabil și profesor universitar, s-a stins din viață la 77 de ani. Autor al capodoperei „Miorița”, acesta a valorificat profund tradițiile muzicale românești.

Tudor Chiriac a murit la 77 ani

Compozitorul și profesorul universitar Tudor Chiriac s-a stins din viață pe 19 august 2026, la vârsta de 77 de ani, conform TVR Moldova.

Maestrul a lăsat o moștenire muzicală neprețuită, fiind cunoscut pentru creațiile sale inspirate din folclorul românesc și pentru colaborările cu poeți de renume precum Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija și Leonida Lari.

Între 1975 și 1979, a fost profesor de Teoria muzicii, Solfegiu, Armonie și Analiza creațiilor muzicale la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău, unde a format generații întregi de muzicieni talentați. În 1993, a devenit vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, iar pentru scurt timp, între 1993 și 1994, a ocupat funcția de director artistic al Filarmonicii Naționale din Chișinău.

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Influența compozitorului în România

Pe lângă rolul său de mentor în Republica Moldova, Tudor Chiriac a avut o influență semnificativă și în România, activând ca profesor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Aici, a continuat să inspire și să pregătească viitori artiști, împărtășindu-le pasiunea sa pentru muzică.

Creațiile maestrului Chiriac sunt apreciate pentru capacitatea lor de a aduce la viață esența sufletului românesc. Una dintre lucrările sale emblematice, „Miorița” – un poem compus pentru voce, orgă, clopote și bandă magnetică –, a obținut recunoaștere internațională. În 1986, această compoziție a fost inclusă de Tribuna Internațională a Compozitorilor UNESCO în topul celor mai bune 10 lucrări muzicale din lume.

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De-a lungul carierei, Tudor Chiriac s-a implicat și în lumea cinematografiei, semnând coloana sonoră a unor filme artistice. Printre acestea se numără pelicula „La porțile Satanei”, regizată de Vlad Ioviță și realizată la studioul „Moldova-film” în 1980.

Sursă foto: Facebook

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