Unul din cele mai apreciate produse Lidl, retras de la rafturi. A fost descoperită prezența unei bacterii periculoase

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Lidl retrage de la rafturi și recheamă în magazine unul dintre cele mai cumpărate și apreciate produse. Potrivit ANSVSA, a fost descoperită prezența bacteriei Bacillus cereus, care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. Consumatorii sunt sfătuiți să evite produsul și să-l returneze pentru rambursare.

Alertă alimentară la Lidl

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că Lidl a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenței bacteriei Bacillus cereus, care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale.

La anumite grupe de persoane (sugari, copii mici, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu un sistem imunitar slăbit), boala poate avea o evoluție severă. Din acest motiv, clienții trebuie să respecte cu strictețe această rechemare și să nu consume produsul vizat.

Produsul rechemat este „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” cu data durabilității

minimale 14.09.2026.

Produsul vizat, „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g”, a fost vândut în magazinele Lidl

Romania. Produsul vizat poate fi returnat în toate filialele Lidl. Contravaloarea acestuia va fi, bineînțeles,

rambursată, chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

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Detaliile produsului rechemat

Această rechemare vizează exclusiv produsul “Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g” al

furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026.

Alte produse vândute la Lidl Romania aparținând furnizorului Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co.

KG, precum și alte produse ale mărcii „Milbona”, nu sunt vizate de rechemare.

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Dacă aveți acest produs acasă, evitați consumul! Acesta poate fi returnat în orice magazin Lidl, fără a fi necesar bonul fiscal. Contravaloarea lui vă va fi rambursată integral.

Pentru mai multe informații, Lidl pune la dispoziție serviciul de asistență clienți, disponibil la numărul gratuit 0800.896.622 sau pe adresa de e-mail [email protected]. Găsiți toate detaliile despre magazinele implicate direct pe site-ul Lidl sau pe ansvsa.ro.

Sursă foto: ANSVSA, Shutterstock

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