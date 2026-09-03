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O alertă alimentară a fost emisă recent de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), după ce un aliment iubit de mulți români a fost retras de la vânzare din toate magazinele METRO. În urma controalelor, s-a descoperit că un anumit lot era contaminat cu o bacterie periculoasă pentru sănătate.

Produs retras de urgență de pe rafturile magazinelor Metro

Reprezentanții lanțului de magazine METRO Cash & Carry România au decis retragerea imediată de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot dintr-un preparat lactat extrem de apreciat. Măsura a fost luată în urma analizelor efectuate de ANSVSA, care au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes.

Este vorba despre produsul 1KG MC BRIE 60%, din gama METRO Chef, furnizat de compania SASU PATURAGES COMTOIS. Lotul vizat are codul EAN 3439495901672 și data de expirare 23.09.2026.

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Ce trebuie să facă persoanele care l-au achiziționat

Clienții care au achiziționat brânza Brie din lotul menționat sunt sfătuiți insistent să nu o consume. Aceștia o pot returna în oricare dintre magazinele METRO din țară, unde vor primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Data limită pentru returnarea produsului este 22.09.2026.

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Contaminarea cu Listeria monocytogenes poate cauza listerioză, o infecție ce se manifestă prin febră, dureri musculare, stări de greață și tulburări gastrointestinale. Persoanele vulnerabil, în special femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele cu un sistem imunitar slăbit, pot dezvolta forme grave de boală, motiv pentru care specialiștii recomandă o atenție sporită la verificarea etichetelor.

Sursă foto: Shutterstock, ANSVSA

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