Alertă alimentară ANSVSA. Un produs îndrăgit de români, retras de pe rafturile magazinelor din cauza contaminării cu ocratoxina A

O substanță cu potențial extrem de toxic a fost descoperită într-un produs iubit de români, generând o intervenție de urgență a inspectorilor sanitari.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dispus scoaterea imediată de la raft și distrugerea unui lot de fistic mărunțit, comercializat în magazinele Selgros din toată țara. Măsura a fost luată după ce controalele de laborator au demonstrat o contaminare masivă, ce depășește normele legale de siguranță, punând în pericol sănătatea celor care îl consumă.

Pericolul ascuns în pungile de fistic: Alerta emisă de producător

Alarma a fost dată inițial chiar de către compania producătoare, ORLANDOS IMPORT EXPORT 2001 SRL, care a notificat instituțiile statului despre o problemă gravă depistată la produsul „Orlandos Maestro Fistic decojit crud mărunțit”, distribuit în pungi de 150 de grame. Lotul contaminat poartă numărul de identificare L1803267 și are o valabilitate extinsă până la data de 31.03.2027.

Analizele au arătat o prezență alarmantă de ocratoxina A, o micotoxină periculoasă dezvoltată de mucegaiuri. Medicii avertizează că această substanță este extrem de nocivă deoarece se acumulează în timp în corp, afectând rinichii și sistemul imunitar dacă este ingerată pe perioade lungi.

Mesajul de urgență pentru cumpărători: „Vă rugăm să NU îl consumați”

Pentru a bloca orice risc de intoxicație, reprezentanții ANSVSA au lansat un apel public prin care le cer oamenilor să verifice de urgență proviziile cumpărate recent și să nu ignore acest avertisment.

„Dacă ați achiziționat acest produs, vă rugăm să NU îl consumați. Recomandarea este să îl distrugeți sau să îl returnați în magazinul Selgros de unde a fost cumpărat”, au subliniat oficialii autorității fitosanitare.

Clienții își pot recupera banii în condiții speciale

Pentru a urgenta procesul de eliminare a alimentului periculos din casele oamenilor, rețeaua Selgros a acceptat o procedură specială de returnare. Clienții care dețin pungi din lotul cu probleme vor primi despăgubiri totale, chiar dacă nu mai au dovada achiziției.

„Contravaloarea produsului va fi returnată clienților fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, au anunțat inspectorii ANSVSA.

Consumatorii sunt sfătuiți să citească cu atenție eticheta din spatele ambalajului și să se asigure că nu consumă produsul din lotul retras, pentru a elimina orice risc medical.

