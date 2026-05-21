Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare

Magistrații Curții de Apel București au respins ca nefondată decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care dosarul lui Mario Iorgulescu a fost rejudecat. Tânărul a fost condamnat definitiv, joi, 21 mai, la opt ani și opt luni de închisoare.

Magistrații CAB au menținut astăzi decizia din 2024, emisă de aceeași Curte, privind condamnarea de 8 ani și 8 luni de închisoare pentru Mario Iorgulescu.

Momentan, tânărul se află în Italia.

Curtea de Apel București „constată că prin decizia penală nr. 161/RC din data de 04.03.2026 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus rejudecarea apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce privește individualizarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen.”

Mai exact, CAB menține toate dispozițiile deciziei luate pe 18 decembrie 2024.

Mario Iorgulescu este condamnat pentru ucidere din culpă și pedeapsa vine cu interzicerea drepturilor de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dar și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pe o perioadă de cinci ani.

Totodată, Mario Iorgulescu are interdicția de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice.

CAB a menținut contopirea pedepsei de 7 ani cu închisoarea aplicată pentru uciderea din culpă și pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe cu pedeapsa de 3 ani de închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.

CAB a decis aplicarea pedepsei cea mai grea de 7 ani de închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an și 8 luni (o treime din totalul celorlalte pedepse). În final, Gino Mario Iorgulescu urmează să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Accident mortal

Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu a călcat un tânăr de 24 de ani cu mașina pe 8 septembrie 2019.

După accident, Mario a fost trasnortat la Elias, la ATI, apoi a fost externat și transportat la o clinică de terapie intensivă din Italia, unde a rămas până pe 7 octombrie, când a fost externat și preluat de un institut de reabilitare psihiatrică din Italia.

Tânărul mergea cu 162 km/h când a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism în care se afla tânărul de 24 de ani. Iorgulescu a trecut pe roșu și nu a frânat, dimpotrivă, pedala de accelerație era apăsată la maximum în momentul coliziunii, spun anchetatorii.

