Mario Iorgulescu a vorbit deschis despre viața sa, la șase ani de la accidentul rutier în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Fiul lui Gino Iorgulescu a urcat la volan sub influența substanțelor interzise, provocând o tragedie pentru o tânără familie. Mai apoi, Mario a fost internat în mai multe clinici din străinătate, chiar și acum aflându-se în una din Italia. Asta, în timp ce în România a continuat procesul pentru condamnare.

Mario Iorgulescu, student la o facultate online

În urmă cu șase ani, Mario a fost implicat într-un accident rutier devastator, soldat cu moartea lui Dani Vicol. Sub influența drogurilor, tânărul a provocat o tragedie care i-a schimbat viața. De atunci, Mario a trecut prin numeroase momente dificile, inclusiv internări în clinici din străinătate, în timp ce procesul său judiciar a continuat în România.

În interviul acordat emisiunii „Dan Capatos Show”, Mario a vorbit despre relația complicată cu tatăl său, dar și despre rolul vital pe care mama sa l-a avut în menținerea familiei unite.

„Noi am fost mereu o echipă și mama ne-a suportat, și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și încă nu suntem pe drumuri”, a mărturisit Mario Iorgulescu.

În prezent, tânărul încearcă să-și reconstruiască viața, fiind student la o facultate online. Chiar dacă se află într-o clinică din Italia, Mario se concentrează pe studiile sale, reușind să obțină o medie de 85% în primul an.

„Le mulțumesc și le sunt recunoscător părinților mei pentru absolut tot ce au făcut pentru mine și nu există nimic ce pot să fac în viața asta să le redau înapoi tot ce mi-au oferit ei mie”, a spus acesta, exprimându-și dorința de a-și răscumpăra greșelile.

Tânărul, despre conflictul cu Gino Iorgulescu

Printre momentele tensionate din viața lui Mario se numără și un conflict cu tatăl său, care a ajuns în atenția publicului. Într-o ceartă aprinsă, Mario a chemat nu mai puțin de 50 de bodyguarzi pentru a-l intimida pe Gino Iorgulescu.

„Am chemat 50 de bodyguarzi să-l bată pe tata. Bodyguarzii mei. Pentru că a fost o ceartă între mine și el. M-a dat afară de la club”, a povestit tânărul.

Totuși, situația nu a degenerat, deoarece doar 10 dintre bodyguarzi au intrat cu el, ajutându-l să facă pace cu tatăl său.

După acest episod tensionat, Mario și Gino au reușit să se împace într-un mod neașteptat. Cei doi au continuat să petreacă împreună, mergând la clubul BOA, unde au chemat lăutari, inclusiv pe Florin Salam și Adi Minune.

Mario Iorgulescu recunoaște că viața sa a fost marcată de excese, dar încearcă să-și transforme greșelile în lecții.

„Eu mereu am făcut pace cu tata”, a afirmat acesta, sugerând că, în ciuda conflictelor, legătura cu tatăl său rămâne puternică.

Sursă foto: Captură Cancan

