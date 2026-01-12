Ce sumă a plătit Mara Bănică pentru taxe și impozite anul acesta. Vedeta tv și-a șocat fanii cu suma uriașă

Anul 2026 a început cu cheltuieli record pentru Mara Bănică. Vedeta a cheltuit mii de lei pe taxe și impozite, iar facturile au venit și ele cu sume uriașe. Supărată, jurnalista subliniază discrepanța între cheltuieli și venitul mediu al românilor.

Mara Bănică, revoltată de sumele plătite la taxe și impozite

Facturile din luna ianuarie au devenit un subiect fierbinte în România, iar jurnalista Mara Bănică a decis să abordeze deschis această problemă pe rețelele de socializare. Într-un mesaj care a atras numeroase reacții, vedeta a dezvăluit cheltuielile impresionante care au marcat începutul anului 2026, inclusiv impozitele, facturile de întreținere și o experiență frustrantă legată de un produs electrocasnic.

Jurnalista a detaliat sumele care au depășit cu mult venitul mediu al unui român. Într-o singură lună, vedeta a plătit 6.638 de lei pe impozite, 971 de lei pentru gaze, 808 lei pentru întreținere și 497 de lei pentru curent electric.

„Telefoane, cablu TV nu mai socotesc, intră la mărunțiș”, a scris ea pe Facebook, subliniind presiunea financiară tot mai mare.

Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Mara Bănică a povestit că a investit 1.000 de euro într-un aspirator, care s-a defectat rapid. Reprezentanța nu i-a oferit soluții satisfăcătoare, iar vedeta s-a declarat dezamăgită.

„Să mai cumpăr și un alt aspirator? Nu, mersi, mai bine mor cu ei de gât și mă leg cu lanțuri de reprezentanță!”, a mai scris vedeta în mediul online.

Frustrarea ei reflectă o realitate familiară pentru multe femei care jonglează între cheltuieli și calitatea produselor achiziționate.

Taxele și impozitele au crescut de la 1 ianuarie 2026

Începutul anului 2026 a adus creșteri semnificative ale taxelor și impozitelor în România, iar efectele sunt resimțite de populație. Venitul mediu al unui român, estimat la 5.500 de lei lunar, este insuficient pentru a acoperi cheltuielile enumerate de Mara Bănică, amplificând atât nemulțumirea, cât și anxietatea economică generală.

În Capitală, bucureștenii vor plăti taxe locale mai mari cu 10,4% în 2026, conform deciziei Consiliului General al Capitalei din 22 decembrie 2025.

Motivele sunt rata inflației și ajustările valorilor impozabile. De exemplu, pentru clădirile cu pereți din beton armat sau cărămidă arsă, valoarea impozabilă pe metru pătrat a crescut de la 1.492 lei (în 2025) la 2.677 lei. În mod similar, clădirile cu pereți din lemn au o creștere de la 447 lei/metru pătrat la 803 lei/metru pătrat. Majorările se extind și la terenurile intravilane, unde taxele cresc semnificativ în funcție de categoria de folosință.

Clujenii se confruntă cu majorări între 55% și 80%, în funcție de zonele fiscale. Primăria Cluj-Napoca susține că aceste creșteri sunt strict conform prevederilor Codului Fiscal și nu reprezintă o decizie unilaterală. Potrivit municipalității, cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice rămâne la 0,1%, iar pentru clădirile nerezidențiale la 1%, exact ca în 2025. Totuși, valoarea impozabilă a unui apartament obișnuit a urcat de la 1.492 lei/metru pătrat la 2.677 lei/metru pătrat, iar terenurile intravilane destinate construcțiilor au înregistrat o creștere de 5,6%.

La Iași, Consiliul Local a decis ca taxele să fie ajustate doar la nivelul minim prevăzut de lege. Astfel, valoarea impozabilă a unui apartament obișnuit a crescut la 2.677 lei/metru pătrat, de la 1.492 lei/metru pătrat în 2025. Totuși, impozitul pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice a rămas la 0,08%, similar cu anii anteriori, iar pentru clădirile nerezidențiale reevaluate sau dobândite recent, cota a fost redusă la 0,3%, față de propunerea inițială de 0,35%.

Administrația locală din Craiova a decis o creștere de aproximativ 80% a impozitelor pe locuințe pentru persoanele fizice, ca urmare a modificării Codului Fiscal. Această decizie impactează considerabil bugetele familiilor din oraș.

