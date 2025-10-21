  MENIU  
Home > Vedete > Mara Bănică trăiește un coșmar de șapte ani. Un admirator obsedat și-a creat 7.000 de conturi false de pe care i-a trimis numeroase mesaje

Mara Bănică trăiește un coșmar de șapte ani. Un admirator obsedat și-a creat 7.000 de conturi false de pe care i-a trimis numeroase mesaje

Mara Bănică trăiește un coșmar de șapte ani. Un admirator obsedat și-a creat 7.000 de conturi false de pe care i-a trimis numeroase mesaje
Oana Savin
.

Mara Bănică a fost victima unui admirator obsedat care, ani la rând i-a trimis zeci de mii de mesaje, unele pline de iubire, alte amenințătoare. Bărbatul a dezvoltat o adevărată obsesie pentru jurnalista care face tot posibilul să scape de el și să trăiască în pace.

Mara Bănică, victima unui admirator obsedat

De mai mulți ani Mara Bănică trece printr-un adevărat scenariu de groază. Un bărbat o urmărește constant și îi trimite zeci de mii de mesaje, acesta schimbându-și în mod constant comportamentul: când trimitea declarații de iubire, când mesaje pline de amenințări.

imagini-mara-banicaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

La un moment dat bărbatul a ajuns atât de departe încât a început să își facă tot mai multe conturi false pe rețelele sociale, inundând-o pe Mara cu mesaje. Deși le tot bloca, individul a ajuns să își creeze nici mai mult nici mai puțin de 7.000 de conturi false de pe care o hărțuia constant. Acesta îi lăsa comentarii la postări, o jignea, amenința sau blestema.

La un moment dat bărbatul i-a trimis mesaje în care îi spunea că vrea să se căsătorească cu ea, dar ea îl respinge pentru că știe că este sărac, notează Cancan.

Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!”. Anunțul care i-a surprins pe mulți
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!”. Anunțul care i-a surprins pe mulți
Recomandarea zilei

Dorind să îi demonstreze că are o situație financiară bună că poate astfel o înduplecă și îl acceptă, bărbatul i-a trimis o factură de la cablul de televiziune. Astfel, autoritățile au putut să îi afle adresa.

În anul 2019, Mara Bănică a făcut numeroase plângeri la poliție și l-a acuzat pe individ de șantaj, hărțuire și amenințări. În cele din urmă acesta a fost arestat și a petrecut șase luni în spatele gratiilor.

Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Recomandarea zilei

Citește și: Ce a pățit Mara Bănică aflată la pelerinajul Sfintei Parascheva. Concurenta Asia Express a trăit o experiență tulburătoare

Citește și: Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei

Bilete în geamul mașinii și petarde la studiourile de filmare

Miile de mesaje primite de Mara Bănică nu au fost singurele „arme” ale hărțuitorului. Acesta i-a lăsat și bilețele în care îi declara dragostea în geamul mașinii și chiar a aprins petarde la studiourile unde filma jurnalista.

Conform portal.just.ro, executarea pedepsei inculpatului s-a suspendat, și s-a stabilit un termen de supraveghere de trei ani.

În această perioadă bărbatul va trebui să presteze servicii în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. De asemenea, acesta trebuie să îi plătească Marei Bănică daune morale în valoare de 5.000 de euro, precum și 2.500 lei cheltuieli de judecată.

Citește și: Ce anunț a făcut Medana, soția lui Alin Oprea după doi ani de căsnicie: „Ne despărțim permanent”

Citește și: Deea și Dinu Maxer și-au sărbătorit separat fetița, pe Maysa. Ce petreceri i-au pregătit fiecare

Mara Bănică a fost șantajată

În anul 2019, Mara Bănică le povestea fanilor ei din mediul online prin ce trecuse în ultima perioadă. Aceasta a dezvăluit că bărbatul îi cerea bani pentru a o lăsa în pace. Mai mult, se pare că agresorul s-a prezentat pe platourile de filmare ale emisiunii „Acces Direct”, cu o mască pe față, pentru a o intimida.

„Dragii mei, în ultimul an și jumătate, am fost forțată să renunț la activitatea mea pe rețelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc demult, știți bine că una dintre plăcerile mele este să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumătate am trăit terorizată de un individ care mi-a trimis peste 11 mii de mesaje de amenințare, șantaj și hărțuire de pe peste 5.000 de conturi false. Condiția pentru a mă lăsa în pace era să îi dau diverse sume de bani. La începutul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o mască pe față, în încercarea de a mă intimida să îi dau bani. Astăzi dimineață a fost ridicat de polițiștii Secției 8, cărora le mulțumesc din suflet pentru profesionalism și promptitudine. De astăzi, conturile mele de Facebook și Instagram sunt din nou publice. Îmi cer iertare prietenilor mei, clienților cu care am contracte de imagine”, a povestit atunci Mara Bănică.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mara Bănică

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani a primit Florin Prunea să semneze cu PRO TV. Pleacă la Desafio, show care înlocuiește Survivor
Câți bani a primit Florin Prunea să semneze cu PRO TV. Pleacă la Desafio, show care înlocuiește Survivor
Fanatik
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Click.ro
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Citește și...
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
„Fericiți, nu perfecți” și „Prima dată”, două noi formate video lansate de Ringier România Media
Deea și Dinu Maxer și-au sărbătorit separat fetița, pe Maysa. Ce petreceri i-au pregătit fiecare
Influencerița Maria Cârnaț a născut cel de-al 10-lea copil: „Sunt profund recunoscătoare”
Scapă rapid de durerile de cap
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
„Fericiți, nu perfecți” și „Prima dată”, două noi formate video lansate de Ringier România Media
„Fericiți, nu perfecți” și „Prima dată”, două noi formate video lansate de Ringier România Media
Deea și Dinu Maxer și-au sărbătorit separat fetița, pe Maysa. Ce petreceri i-au pregătit fiecare
Deea și Dinu Maxer și-au sărbătorit separat fetița, pe Maysa. Ce petreceri i-au pregătit fiecare
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Actorul momentului de la PRO TV și iubita sa, actriță, s-au despărțit! El a cunoscut altă femeie! Ce frumoși erau împreună, păcat!
Actorul momentului de la PRO TV și iubita sa, actriță, s-au despărțit! El a cunoscut altă femeie! Ce frumoși erau împreună, păcat!
Elle
Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Anna Kournikova, fotografie emoționantă de familie. Cum a apărut partenera lui Enrique Iglesias, care este însărcinată cu al patrulea copil. Foto
Anna Kournikova, fotografie emoționantă de familie. Cum a apărut partenera lui Enrique Iglesias, care este însărcinată cu al patrulea copil. Foto
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Influencerița Maria Cârnaț a născut cel de-al 10-lea copil: „Sunt profund recunoscătoare”
Influencerița Maria Cârnaț a născut cel de-al 10-lea copil: „Sunt profund recunoscătoare”
Zodii cărora li se va schimba destinul în noiembrie. Primesc vești bune din toate părțile!
Zodii cărora li se va schimba destinul în noiembrie. Primesc vești bune din toate părțile!
Ce anunț a făcut Medana, soția lui Alin Oprea după doi ani de căsnicie: „Ne despărțim permanent”
Ce anunț a făcut Medana, soția lui Alin Oprea după doi ani de căsnicie: „Ne despărțim permanent”
Lavinia Pîrva, mesaj emoționant de ziua lui Ștefan Bănică Jr. Artistul a împlinit 58 de ani: „Soț, tată și prieten”
Lavinia Pîrva, mesaj emoționant de ziua lui Ștefan Bănică Jr. Artistul a împlinit 58 de ani: „Soț, tată și prieten”
Observator News
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție! ACESTE semne aparent banale pot ascunde un cheag de sânge periculos. Nu le ignora! 
Atenție! ACESTE semne aparent banale pot ascunde un cheag de sânge periculos. Nu le ignora! 
Tot mai mulți oameni aparent sănătoși sunt diagnosticați cu cancer hepatic. Ce spun medicii
Tot mai mulți oameni aparent sănătoși sunt diagnosticați cu cancer hepatic. Ce spun medicii
Vitamina D administrată prea mult timp poate distruge oasele și rinichii. Doza sigură
Vitamina D administrată prea mult timp poate distruge oasele și rinichii. Doza sigură
Un tratament revoluționar redă vederea pacienților orbi. „Moment istoric în medicina modernă”
Un tratament revoluționar redă vederea pacienților orbi. „Moment istoric în medicina modernă”
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton