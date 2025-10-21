Mara Bănică trăiește un coșmar de șapte ani. Un admirator obsedat și-a creat 7.000 de conturi false de pe care i-a trimis numeroase mesaje

Mara Bănică a fost victima unui admirator obsedat care, ani la rând i-a trimis zeci de mii de mesaje, unele pline de iubire, alte amenințătoare. Bărbatul a dezvoltat o adevărată obsesie pentru jurnalista care face tot posibilul să scape de el și să trăiască în pace.

Mara Bănică, victima unui admirator obsedat

De mai mulți ani Mara Bănică trece printr-un adevărat scenariu de groază. Un bărbat o urmărește constant și îi trimite zeci de mii de mesaje, acesta schimbându-și în mod constant comportamentul: când trimitea declarații de iubire, când mesaje pline de amenințări.

La un moment dat bărbatul a ajuns atât de departe încât a început să își facă tot mai multe conturi false pe rețelele sociale, inundând-o pe Mara cu mesaje. Deși le tot bloca, individul a ajuns să își creeze nici mai mult nici mai puțin de 7.000 de conturi false de pe care o hărțuia constant. Acesta îi lăsa comentarii la postări, o jignea, amenința sau blestema.

La un moment dat bărbatul i-a trimis mesaje în care îi spunea că vrea să se căsătorească cu ea, dar ea îl respinge pentru că știe că este sărac, notează Cancan.

Dorind să îi demonstreze că are o situație financiară bună că poate astfel o înduplecă și îl acceptă, bărbatul i-a trimis o factură de la cablul de televiziune. Astfel, autoritățile au putut să îi afle adresa.

În anul 2019, Mara Bănică a făcut numeroase plângeri la poliție și l-a acuzat pe individ de șantaj, hărțuire și amenințări. În cele din urmă acesta a fost arestat și a petrecut șase luni în spatele gratiilor.

Citește și: Ce a pățit Mara Bănică aflată la pelerinajul Sfintei Parascheva. Concurenta Asia Express a trăit o experiență tulburătoare

Citește și: Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei

Bilete în geamul mașinii și petarde la studiourile de filmare

Miile de mesaje primite de Mara Bănică nu au fost singurele „arme” ale hărțuitorului. Acesta i-a lăsat și bilețele în care îi declara dragostea în geamul mașinii și chiar a aprins petarde la studiourile unde filma jurnalista.

Conform portal.just.ro, executarea pedepsei inculpatului s-a suspendat, și s-a stabilit un termen de supraveghere de trei ani.

În această perioadă bărbatul va trebui să presteze servicii în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. De asemenea, acesta trebuie să îi plătească Marei Bănică daune morale în valoare de 5.000 de euro, precum și 2.500 lei cheltuieli de judecată.

Citește și: Ce anunț a făcut Medana, soția lui Alin Oprea după doi ani de căsnicie: „Ne despărțim permanent”

Citește și: Deea și Dinu Maxer și-au sărbătorit separat fetița, pe Maysa. Ce petreceri i-au pregătit fiecare

Mara Bănică a fost șantajată

În anul 2019, Mara Bănică le povestea fanilor ei din mediul online prin ce trecuse în ultima perioadă. Aceasta a dezvăluit că bărbatul îi cerea bani pentru a o lăsa în pace. Mai mult, se pare că agresorul s-a prezentat pe platourile de filmare ale emisiunii „Acces Direct”, cu o mască pe față, pentru a o intimida.

„Dragii mei, în ultimul an și jumătate, am fost forțată să renunț la activitatea mea pe rețelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc demult, știți bine că una dintre plăcerile mele este să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumătate am trăit terorizată de un individ care mi-a trimis peste 11 mii de mesaje de amenințare, șantaj și hărțuire de pe peste 5.000 de conturi false. Condiția pentru a mă lăsa în pace era să îi dau diverse sume de bani. La începutul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o mască pe față, în încercarea de a mă intimida să îi dau bani. Astăzi dimineață a fost ridicat de polițiștii Secției 8, cărora le mulțumesc din suflet pentru profesionalism și promptitudine. De astăzi, conturile mele de Facebook și Instagram sunt din nou publice. Îmi cer iertare prietenilor mei, clienților cu care am contracte de imagine”, a povestit atunci Mara Bănică.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mara Bănică

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News