Ce a pățit Mara Bănică aflată la pelerinajul Sfintei Parascheva. Concurenta Asia Express a trăit o experiență tulburătoare

Mara Bănică a povestit o întâmplare tulburătoare pe care a trăit-o la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași. Jurnalista și-a amintit de gestul care i-a schimbat perspectiva asupra credinței în urmă cu peste 20 de ani. Iată ce a pățit concurenta Asia Express.

Mara Bănică, întâmplare profundă la Sfânta Parascheva

Mara Bănică a povestit că a trăit o experiență extrem de frumoasă la pelerinaj la Sfânta Parascheva, în urmă cu peste 20 de ani. Ea spune că de atunci i s-a schimbat complet perspectiva asupra a ce înseamnă credința și binele, de fapt.

Anual, mii de oameni vin la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Parascheva. Așa a fost și cazul pentru Mara Bănică, în 2003. Anul i-a rămas în suflet pentru că atunci a trăit o experiență profundă, care a marcat-o.

Jurnalista se afla acolo ca reporter, era un frig cumplit și o coadă uriașă în fața Catedralei Mitropolitane, iar ea a transmis ore întregi în direct evenimentul. A întâlnit tot felul de oameni, iar o femeie în vârstă a rugat să o ajute să ajungă la raclă. Însoțind-o pe femeie, Mara Bancă a primit o adevărată lecție de iubire.

„În octombrie 2003 am fost la Iași să transmit din oră în oră pelerinajul de ziua Sfintei Parascheva. Știu că era frig tare și primul live l-am avut la 6 dimineața, apoi din oră în oră.

A fost singura dată când am ajuns chiar pe 14 octombrie. La Sfântă ne putem ruga oricând, desigur. Dar altceva vreau să vă povestesc. Aveam ceea ce se cheamă acreditare – un carton pe care scria «presă» la gât și puteam trece de gardurile jandarmilor când voiam.

Înainte de primul live m-am rugat la raclă să-și găsească mama serviciu. Era o perioadă grea la noi acasă. Apoi, ziua a curs. Știu că mi-au dat niște credincioase ceai în câteva rânduri și parcă și ceva de mâncare. Coada era imensă, pelerinii înghețau.

Unii își încercau «norocul» cu câte o «românească» să treacă în față. Jandarmii, neclintiți. La un moment dat, o bătrână îi cere unui jandarm s-o lase. Am auzit-o în timp ce mă îndepărtam.

Habar n-am ce anume, ce fel de resort m-a trimis, atunci, înapoi, s-o trec pe bătrână acel gard. Am trecut-o. Știu că am mers încet de tot, până la Sfântă.

S-a rugat puțin, apoi, parcă și mai încet, am dus-o înapoi, în mulțime, dincolo de gard. Venea la Sfântă de 50 de ani. Nu mai avea pe nimeni, îi muriseră toți. Mi-a zis că are impresia că e ultimul ei an în care vine. Că nu mai apucă. La plecare, mi-a mulțumit și mi-a spus că am inimă bună.

Cred cu tărie că bătrâna nu a existat aievea. Cred că era Sfânta și a vrut să vadă dacă mă întorc. Dacă o aud. Dacă binele învinge răul. E o sărbătoare mare astăzi. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește și Sfintei Parascheva pentru bunătatea ei. Amin”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Mii de crendicioși s-au adunat la Sfânta Parascheva

Aproape 30.000 de credincioși s-au adunat pen tru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva, la Iași. Procesiunea numită Calea Sfinților presupune ca racla să fie purtată pe străzile orașului, iar oamenii au participat în număr imens la eveniment.

Este singurul moment din an în care Cuvioasă Parascheva este scoasă din Mitropolie. După procesiune, moaștele sfinte au fost așezate în baldachin, iar enoriașii au trecut pe la raclă, pe rând, rugându-se la Sfânta Parascheva pentru sănătate, alinare și pace.

