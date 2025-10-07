Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică la Asia Express, după ce jurnalista i-a jignit soțul

Tensiunile ating cote maxime la Asia Express, ediția din 6 octombrie 2025. Schimbul de echipe a scos la iveală ce a fost mai rău din două concurente, iar Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Iată ce au avut de împărțit cele două și cum au decurs lucururile.

Anda Adam a răbufnit la adresa Marei Bănică

Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Ce a făcut jurnalista. Glumele pe care le-a făcut jurnalista la adresa lui Joseph au făcut-o pe Anda Adam să se ridice de la testimonial și să o înjure pe coechipiera ei temporară.

Artista nu s-a mai putut abține și a aruncat cu vorbe grele către jurnalistă.

„Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume. Te rog frumos, nu glumesc! Ai probleme la cap, tu ești puțin dusă de Bălăceanca! Chiar o forțezi!”, i-a zis Anda Adam.

Replica Marei Bănică nu a întârziat să apară: „Nu are pic de umor femeia asta! Nu acceptă o glumă?”.

Mara Bănică a făcut o glumă cu tentă homofobă despre faptul că soțul Andei Adam, Joseph, a făcut echipă cu Alejandro, iubitul lui Emil Rengle.

Tensiunile au continuat să existe pe tot parcursul cursei din a cincea etapă. În acest episod a avut loc schimbul de echipe. Iată cum s-au schimbat echipele: Mara Bănică cu Anda Adam, Joseph cu Alejandro, Serghei Mizil cu Gabi Tamaș, Alina Pușcău cu Dan Alexa, Ștefan Floroaica cu Cristina Postu, Carmen cu Alexandru Ion, iar Olga cu Emil Rengle.

Anda Adam și Mara Bănică, tensiuni după încheierea filmărilor

Și după ce s-au încheiat filmările, Anda Adam și Mara Bănică au continuat animozitățile. Jurnalista a povestit că a fost surprinsă de „fițele” Andei Adam, iar artista i-a dat o replică pe măsură.

„Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe REC. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine’, a spus Anda Adam pe InstaStory.

Cântăreața i-a spus Marei Bănică că este falsă și lipsită de caracter, acuzând-o că are cu totul o altă față atunci cad camerele se închid.

