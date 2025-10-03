  MENIU  
Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025

Adelina Duinea
Mara Bănică a reacționat după ce a fost criticată dur de Serghei Mizil și Anda Adam, după participarea la Asia Express 2025.

Ce a spus Mara Bănică după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil

Mara Bănică a fost criticată dur pentru comportamentul ei de la Asia Express 2025. Atât coechipierul ei, Serghei Mizil, cât și Anda Adam, o altă concurentă, au catalogat atitudinea ei drept nepotrivită.

Anda Adam a spus că Mara Bănică i-a jignit pe soțul ei, Joseph Adam, dar și pe concurenții Alejandro Fernandez și Emil Rengle. La rândul lui, Serghei Mizil a spus despre jurnalistă că i-a „stricat” experiența de la Asia Express.

După toate aceste critici din spațiul public, Mara Bănică a reacționat pe rețelele sociale.

„Rugăciunea serii este «Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști, fără să fie nevoie să dau explicații»”, a spus Mara Bănică, într-un Facebook Story.

Ce a spus Serghei Mizil despre Mara Bănică

Serghei Mizil a intervenit în scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică în apărarea artistei, deși el a făcut echipă cu jurnalista la Asia Express 2025.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftică… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade”, a spus Mizil, pe canalul său de YouTube.

„Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: «Nu, o iau». (…) De pe aeroport eu trebuia să îmi dau seama și să termin această colaborare care mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea”, a mai dezvăluit el.

„Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: «Vai, ești ca tata», și apoi spunea: «Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul»”, a mai spus afaceristul.

Ce a spus Anda despre Mara

După ce s-a confruntat cu un val uriaș de hate pe rețelele sociale, Anda Adam a spus că Mara Bănică nu l-a jignit doar pe soțul ei, ci și pe concurenții Alejandro Fernandez și Emil Rengle.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod… inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…”, a spus Anda Adam, la Instagram Story.

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”

Artista a spus că, într-un alt context, ar fi recurs la violență fizică împotriva Marei Bănică. Din respect însă pentru producătoarea Asia Express, Mona Segall, solista spune că s-a abținut.

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal. Și cred că orice femeie despre care ar vorbi cineva așa de soțul ei, ar reacționa la fel. N-ai bun simț, bună creștere, nimic. Ești fără limită”, a încheiat Anda Adam, în mediul online.

Amintim că violența de orice tip nu reprezintă o soluție și este un comportament pedepsit de lege.

Foto: Instagram

Vedete internationale
