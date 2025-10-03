Raluca Bădulescu, atacată de Anda Adam: „Confunzi oamenii”. Cântăreața s-a certat și cu Mara Bănică

Anda Adam le-a criticat dur pe Mara Bănică și Raluca Bădulescu. Reacția artistei a venit ca răspuns la un comentariu în care i s-a spus că nu avea ce căuta la Asia Express 2025.

Ce a putut să spună Anda Adam despre Raluca Bădulescu

După ce a făcut mai multe declarații controversate despre Mara Bănică, Anda Adam și-a mutat atenția către o altă concurentă de la Asia Express 2025, Raluca Bădulescu.

Anda Adam a primit un comentariu răutăcios de la un telespectator care i-a spus: „Nu trebuia să ai nici măcar cel mai mic drept să intri în această competiție”. Acest lucru a determinat-o pe cântăreață să le aducă în discuție pe Mara și Raluca. „Eu? Poate Raluca și Mara. Confunzi oamenii”, a fost replica solistei.

Comentariul ei nu a trecut neobservat, ci a generat alte critici la adresa sa. „Nu îți fac cinste remarcile astea… că e o antipatie e evident, dar să tot repeți și să arăți chestia asta nu te onorează”, a comentat cineva.

Citește și: Scandal uriaș la Asia Express, între Mara Bănică și Anda Adam. Cele două și-au aruncat cuvinte dure: „Cea mai varză”

De la ce a pornit conflictul dintre Anda Adam și Mara Bănică

Conflictul dintre Anda Adam și Mara Bănică ar fi pornit de la competitivitatea lor la Asia Express și de la faptul că jurnalista l-ar fi jignit pe soțul artistei, Joseph Adam. După ce s-a confruntat cu un val uriaș de hate pe rețelele sociale, solista a spus că Mara nu l-a jignit doar pe soțul ei, ci și pe concurenții Alejandro Fernandez și Emil Rengle.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod… inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…”, a spus Anda Adam, la Instagram Story.

Citește și: Gabi Tamaș, comentariu ironic la adresa Andei Adam. Cum a jignit-o fotbalistul pe artistă la Asia Express

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”

Artista a spus că, într-un alt context, ar fi recurs la violență fizică împotriva Marei Bănică. Din respect însă pentru producătoarea Asia Express, Mona Segall, solista spune că s-a abținut.

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal. Și cred că orice femeie despre care ar vorbi cineva așa de soțul ei, ar reacționa la fel. N-ai bun simț, bună creștere, nimic. Ești fără limită”, a încheiat Anda Adam, în mediul online.

Amintim că violența de orice tip nu reprezintă o soluție și este un comportament pedepsit de lege.

Foto: Capturi TV

Urmărește-ne pe Google News