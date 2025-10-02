Gabi Tamaș, comentariu ironic la adresa Andei Adam. Cum a jignit-o fotbalistul pe artistă la Asia Express

Asia Express continuă, iar probele devin din ce în ce mai grele, în timp ce concurenții sunt din ce în ce mai obosiți. Gabi Tamaș a destins atmosfera cu o ironie, însă ea nu a fost neapărat apreciată și de Anda Adam, care a fost ținta acestui comentariu.
Competiția Asia Expres devine din ce în ce mai grea. Concurenții rămași în cursă au ajuns în cea de-a doua țară: Vietnam. Pe 1 octombrie, s-a jucat și prima cursă de ultima șansă din această etapă, iar echipele au avut probe grele de trecut.
La cursa pentru ultima șansă s-au înscris din start Mara Bănică și Serghei Mizil, dar și Emil Rengle și Alejandro.
A treia echipă care a ajuns în cursă a fost votată de concurenți, iar majoritatea voturile s-au îndreptat către Olga Bacari și Carmen. Cu toate acestea, Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit și ei un vot de la Anda Adam și Joseph. Acest lucru nu a fost primit chiar bine de cei doi foști fotbaliști.
„Ne-a salvat insigna verde! Eu nu am vrut să plec. (…) Mi-ar fi părut foarte rău dacă plecam, pentru că, de felul meu, sunt o luptătoare și, dacă tot am venit în concursul acesta, să fac o treabă bună. Așa că rămânem în continuare, voi fiți pe fază și rămâneți pe Antena 1”, a declarat Anda Adam pe rețelele sociale.
Cei doi au încălcat iar regulamentul, pentru că pe traseu, au decis să ia o pauză de masă la un fast food, iar echipa de filmare nu a putut intra în incintă pentru a surprinde cadre. Când s-a reluat cursa, Irina Fodor le-a reamintit regulile competiției.
