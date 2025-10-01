Scandal uriaș la Asia Express, între Mara Bănică și Anda Adam. Cele două și-au aruncat cuvinte dure: „Cea mai varză”

Mara Bănică și Anda Adam au început să își arunce cuvinte grele după ce au participat în același sezon al emisiunii „Asia Express”. Animozitățile dintre cele două vedete au fost vizibile încă din timpul filmărilor, când cele concurentele au votat una împotriva celeilalte și nu s-au ferit nici să folosească replici acide.

Scandal între Anda Adam și Mara Bănică la „Asia Express”

Competiția „Asia Express” este în plină desfășurare pe micile ecrane, iar telespectatorii sunt martorii unui scandal între Anda Adam și Mara Bănică. După ce Mara și Serghei Mizil i-au nominalizat pe artistă și soțul ei la cursa pentru ultima șansă, acum cei doi și-au luat revanșa, după ce au câștigat amuleta și au stabilit ordinea plecării în cursă.

După terminarea filmărilor, jurnalista și-a spus părerea sinceră despre Anda Adam, care acum a răbufnit în mediul online.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știu foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe. Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus Anda Adam pe rețelele sociale.

Citește și: De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Victor Slav: „Am fost părăsită”. Cei doi au format un cuplu timp de șase ani

Citește și: Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț

Anda Adam susține că Mara Bănică a jignit în mod constant localnicii din Asia

Acuzațiile Andei Adam nu s-au oprit aici. Artista susține că Mara Bănică a avut, în realitate, un comportament foarte urât față de localnicii din țările prin care au trecut.

„Așa că iarăși cu acuzațiile tale că noi furăm mașina, că în Asia Express se fură mașina. Nu, Mara, tu furi curent pentru că tu poți să și jignești oamenii. Asta nu mai văd oamenii la televizor. Că pe toți oamenii ăștia bătrâni și din Filipine și din Vietnam varză îi faci. Ăștia pot să ți fie părinții fato. Ăștia la care le iei tu familiile non stop. Că nu ești non stop pe post cu comportamentul tău de trei lei față de acești oameni, care sunt acolo puși ca să ne arate niște probe. În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să ți arate ce ai de făcut. Femeia asta nu vă imaginați cum poate să vorbească cu oamenii ăștia și din păcate nu se vede la televizor cam tot ce spune. Mă rog, nu se văd multe, că nu au cum să monteze cei de la Antena 1 tot în 3 ore. Adică emisiunea nu e despre caracterul cuiva, e despre, mă rog, ce se întâmplă acolo și trebuie să bage și ei din toate, și din probe, și din vorbe, și din de toate”, a continuat Anda Adam.

„Dar nu vă imaginați lucruri pe care voi nu le vedeți la televizor. Câte am auzit și am văzut, și nu le-am văzut pe post, și oamenii respectiv nu și-au mai luat hate-ul de la public. E hate în funcție de ce se pune, dar sunt chestii mult mai nasoale decât 3 reacții de-ale mele”, a subliniat ea.

Citește și: Anda Adam a provocat probleme la Asia Express. Doar Mona Segal a reușit să o liniștească

Citește și: Ce spune CRBL despre nunta cu Olga Guțanu, iubita lui cu 23 mai tânără decât el: „Din punct de vedere al relației sunt foarte bine”

Ce spune Mara Bănică despre comportamentul artistei

În urmă cu câteva zile, Mara Bănică a vorbit deschis despre colegii săi de la „Asia Express”, dar despre Anda Adam nu a avut deloc cuvinte de laudă. Jurnalista a mărturisit că nu se aștepta ca artista să aibă un atfel de comportament care i-a făcut pe mulți să își schimbe părerea despre ea.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun. În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”, a declarat Mara Bănică.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mara Bănică și Anda Adam

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News