Ce spune CRBL despre nunta cu Olga Guțanu, iubita lui cu 23 mai tânără decât el: „Din punct de vedere al relației sunt foarte bine”

CRBL a vorbit despre planurile lui de căsătorie cu Olga Guțanu, iubita lui cu 23 de ani mai tânără decât el. Artistul și modelul formează un cuplu de mai bine de un an.

Ce spune CRBL despre nunta cu Olga Guțanu, iubita lui cu 23 mai tânără decât el

Eduard „CRBL” Andreianu (47 de ani) și Olga Guțanu (24 de ani) formează un cuplu de mai bine de un an. Recent, artistul a vorbit despre planurile lui de a se recăsători.

Fostul membru al trupei Simplu a mai fost căsătorit de două ori în trecut. La 20 de ani, artistul s-a însurat cu Andreea, prima soție, de care a divorțat în anul 2004, după șapte ani de căsnicie. La începutul anului 2024, artistul a divorțat de a doua soție, Elena Vîșcu, după aproximativ 16 ani de căsnicie. Din al doilea mariaj, CRBL are și o fiică adolescentă, Alessia, care s-a mutat în Republica Moldova, țara natală a mamei ei, după divorțul părinților săi.

„Din punct de vedere al relației sunt foarte bine, sunt echilibrat”

„Din punct de vedere al vieții, al relației sunt foarte bine, sunt echilibrat. Suntem bine amândoi, suntem ok așa. Căsătorie, acte, copii?! Astea sunt despre viitor! Iar astea apar când apar! În rest, sunt pe cale să lansez patru albume: CRBL (Controversat/Rebel/Băiat/Legendă). Primul album e deja lansat. Piesa cu numărul 10, cu titlul «Banii» va fi lansată chiar săptămâna viitoare. Noi ăștia mari uităm pentru cine facem bani și cât ne ajută”, a declarat artistul, pentru Click!.

De ce a divorțat CRBL de cele două soții

CRBL susține că motivul pentru care mariajul dintre el și Elena Vîșcu s-a încheiat a fost acela că el și coregrafa deveniseră din parteneri de cuplu colegi de apartament.

„Cumva, Elena a devenit cel mai bun prieten al meu și atunci respectul a luat locul iubirii. Totul a devenit atât de normal – eram colegi, parteneri în casă, și ne-am dat seama că ceva scârțâie. Și am încercat, am lăsat de la mine, a lăsat de la ea”, a declarat artistul, în podcastul „Acasă la Măruţă”.

Cu prima soție, Andreea, a fost căsătorit timp de șapte ani

Înainte să se îndrăgostească de la Elena Vîșcu la „Dansez pentru tine”, artistul a fost căsătorit cu Andreea, prima soție, de care a divorțat în anul 2004, după șapte ani de căsnicie.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani. Ne-am iubit ca niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul «viață noastră», ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: «viața mea» și «viața lui». Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite”, povestea Andreea în trecut, potrivit VIVA!.

