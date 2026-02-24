Jordan James Parke, cunoscut drept sosia lui Kim Kardashian, a murit la 34 de ani. Bărbatul ar fi decedat în urma unei proceduri estetice

Jordan James Parke, cunoscut drept „Regele Buzelor” și Sosia lui Kim Kardashian”, a fost găsit mort pe 18 februarie, la Londra. Poliția investighează o posibilă legătură cu o procedură estetică recentă. Două persoane au fost arestate pentru suspiciune de omor.

Jordan James Parke a murit la 34 de ani

Jordan James Parke, cunoscut drept „Regele Buzelor”, a murit la doar 34 de ani, iar circumstanțele tragice ale decesului său ridică întrebări importante despre siguranța procedurilor estetice. Starul britanic din emisiunea Botched a fost găsit inconștient pe 18 februarie în zona Canary Wharf din Londra, fiind declarat decedat la fața locului, potrivit People.

Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că moartea sa este tratată drept „neexplicată”, iar o anchetă este în desfășurare.

Potrivit autorităților, există suspiciuni că decesul ar putea avea legătură cu o procedură cosmetică. Doi suspecți – un bărbat de 43 de ani și o femeie de 52 de ani – au fost arestați în data de 20 februarie sub acuzația de omor prin imprudență, fiind ulterior eliberați pe cauțiune, în așteptarea unor investigații suplimentare.

„Suntem amorțiți, șocați și cu inima frântă”, a scris sora lui Jordan James Parke, Sharnelle, într-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

„Sosia lui Kim Kardashian” a investit peste 150.000 dolari în intervenții estetice

Jordan James Parke, originar din Dudley, Anglia, a devenit faimos pentru transformările sale fizice radicale, investind peste 150.000 de dolari în intervenții estetice. De la vârsta de 19 ani, Parke a suferit zeci de proceduri, printre care rinoplastii multiple, implant de bărbie, BBL (Brazilian Butt Lift) și injecții cu acid hialuronic în buze, gât și linia maxilarului.

Într-un interviu acordat în 2016 emisiunii britanice This Morning, el a declarat: „Nu m-am urât niciodată, dar, în timp, chirurgia plastică a devenit un hobby”.

„Regele Buzelor” a apărut de două ori în emisiunea Botched difuzată de E!, pentru a corecta rezultatele unor proceduri anterioare – mai întâi pentru fillerul de buze, iar mai târziu pentru liposucție și forma nasului său.

Jordan James Parke a fost implicat anterior în controverse legate de practici estetice. În 2024, a fost arestat sub suspiciunea de omor prin imprudență, după ce o pacientă, Alice Webb, mamă a cinci copii, a murit la 33 de ani în urma unei proceduri de lifting brazilian non-chirurgical, realizată la o clinică din Gloucester, pe care bărbatul o administra împreună cu Jemma Pawlyszyn. Deși nu a fost acuzat oficial, Parke urma să răspundă în fața justiției în martie 2026.

Sursă foto: Instagram

