Gabi Tamaș, mărturii tulburătoare despre relația cu tatăl lui, pe vremea când acesta trăia: „Începeam să îl jur. Ne certam și închideam telefonul”

Gabi Tamaș a vorbit cu sinceritate despre episode dificile din viața lui. Fostul fotbalist și-a deschis sufletul la Survivor 2026 și a vorbit despre relația tumultuoasă dintre el și tatăl lui, care nu mai este printre noi.

Gabi Tamaș, amintiri despre relația cu tatăl lui și cum îl calma acesta

Fostul fotbalist din echipa Faimoșilor a vorbit în cadrul competiției Survivor despre certurile din el și tatăl lui, Iosif Tamaș. Acesta a mărturisit că tatăl lui era cel care reușea să îl calmeze când era nervos.

În ediția trecută, la jocul pentru imunitate, Tamaș a avut un moment în care a clacat. El a recunoscut că își dorea ca Faimoșii să câștige, iar situația i-a adus aminte de felul în care reușea tatăl lui să îl calmeze când acesta era nervos.

Mai mult, fostul fotbalist și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum se certa des cu tatăl lui, iar multe dintre conflicte porneau de la faptul că Gabi se enerva foarte ușor. Drept urmare, tatăl lui adopta o strategie foarte eficientă: îl lăsa să se liniștească, apoi relua discuția ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

„E problema și de joc, că vrei să câștigi, era vorba și de imunitate. Eram puțin stresat, nervos. Eu acum vă spun ceva din viața mea, să vedeți cam cum a fost. Eu după fiecare meci îl sunam pe tata și vreo jumătate de oră începeam să îl înjur, că aveam adrenalina aia.

Nu că începeam să îl înjur, ne certam. Ne certam și închideam telefonul și mă suna tata peste vreo oră-două: ‘Te-ai calmat?’ ‘Da, m-am calmat’. Adică mai rămânea picul ăla de adrenalină și trebuia să mă descarc cumva”, a declarat Gabi Tamaș, la Survivor.

„Îmi e dor de tata”

Iosif Tamaș a fost șeful Poliției din Poiana Brașov și a murit în 2020, pe 2 martie, la Spitalul Fundeni din București, după ce s-a confruntat cu o boală de ficat.

Sunt aproape 6 ani de când tatăl fostului fotbalist a murit, însă timpul nu face ca durerea sau dorul să fie mai mici.

„Îmi e dor de tata, nici nu am uitat. Mai am vise, îl visez. Nu poți să treci așa repede peste o tragedie, din familia mea. Am crescut de mic cu el, m-a învățat foarte multe.

Nu i-am ascultat niciodată sfaturile. După fiecare meci mă certam cu el. Și el era microbist”, mărturisea Gabi Tamaș într-un podcast.

