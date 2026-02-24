Florin Prunea a recunoscut ce se întâmpla în căsnicia lui. Dezvăluiri sincere la Desafio: „Nu mă mai înțeleg cu ea. Suntem în scandal de un an”

Florin Prunea a vorbit sincer și deschis la Desafio, în ediția de luni seara, 23 februarie, despre ce se întâmplă în căsnicia lui. La finalul anului trecut, s-a scris acesta ar fi divorțat de soția lui după 35 de ani de căsnicie. Acum, el a vorbit despre ce se petrece, de fapt.
Prunea a rupt tăcerea și a mărturisit că mariajul lui atinsese un punct critic. Fostul portar a vorbit despre faptul că de un an existau certuri încontinuu, din cauza faptului că soția lui „este o femeie rănită”.
După ce s-a scris că Prunea a divorțat de Lidia, se pare că fostul portar și-a găsit o altă parteneră de viață.
În mediul online, Lăcrămioara Ursu a început să posteze fotografii alături de Prunea și declarații de dragoste între ei. Mai mult, ea a împărtășit fotografii în care apare alături de alți foști mari sportivi, semn că lucrurile sunt serioase între cei doi, iar ea i-a cunoscut cercul de prieteni.
Lăcrămioara Ursu are 50 de ani și este fostă consilier județean la Consiliul Județean Iași, unde a activat până în 2024.
Cei doi și-au oficializat relația printr-o fotografie în are apar împreună, la câteva luni după ce Lăcrămioara și-a actualizat statusul pe social media. Imaginea cu cei doi a fost postată de Prunea pe contul său de Instagram în toamna anului trecut.
Lăcrămioara Ursu a fost implicată într-un scandal, în trecut. Ea a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și uz de fals. Aceasta a fost acuzată că în anul 2019, și-ar fi obținut în mod fraudulos diploma de studii superioare de la o universitate din Republic Moldova, Universitatea Real-Umanistică din Cahul, care a fost desființată între timp.
