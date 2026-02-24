Florin Prunea a recunoscut ce se întâmpla în căsnicia lui. Dezvăluiri sincere la Desafio: „Nu mă mai înțeleg cu ea. Suntem în scandal de un an”

Florin Prunea a vorbit sincer și deschis la Desafio, în ediția de luni seara, 23 februarie, despre ce se întâmplă în căsnicia lui. La finalul anului trecut, s-a scris acesta ar fi divorțat de soția lui după 35 de ani de căsnicie. Acum, el a vorbit despre ce se petrece, de fapt.

Florin Prunea, declarații sincere despre ce s-a întâmplat în căsnicia lui

Florin Prunea, în vârstă de 57 de ani, a vorbit într-o ediție a emisiunii Desafio despre problemele din căsnicia lui, după ce s-a scris că cei doi ar fi divorțat.

Prunea a rupt tăcerea și a mărturisit că mariajul lui atinsese un punct critic. Fostul portar a vorbit despre faptul că de un an existau certuri încontinuu, din cauza faptului că soția lui „este o femeie rănită”.

„Suntem în șucăr (n.r. – scandal) de un an. Nu mă mai înțeleg cu ea. E scandalul cât casa. Ea este o femeie rănită și o femeie rănită este în stare să facă orice”, a povestit Prunea.

Se pare că după încheierea filmărilor, fostul sportiv ar fi luat decizia de a divorța de soția lui.

Erau împreună de 35 de ani

Florin Prunea și Lidia trăiau o poveste de dragoste încă din 1988, pe când sportivul era în ascensiune în carieră și activa la Dinamo București. Trei ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit.

După ce s-a scris că Prunea a divorțat de Lidia, se pare că fostul portar și-a găsit o altă parteneră de viață.

În mediul online, Lăcrămioara Ursu a început să posteze fotografii alături de Prunea și declarații de dragoste între ei. Mai mult, ea a împărtășit fotografii în care apare alături de alți foști mari sportivi, semn că lucrurile sunt serioase între cei doi, iar ea i-a cunoscut cercul de prieteni.

Lăcrămioara Ursu are 50 de ani și este fostă consilier județean la Consiliul Județean Iași, unde a activat până în 2024.

Cei doi și-au oficializat relația printr-o fotografie în are apar împreună, la câteva luni după ce Lăcrămioara și-a actualizat statusul pe social media. Imaginea cu cei doi a fost postată de Prunea pe contul său de Instagram în toamna anului trecut.

Lăcrămioara Ursu a fost implicată într-un scandal, în trecut. Ea a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și uz de fals. Aceasta a fost acuzată că în anul 2019, și-ar fi obținut în mod fraudulos diploma de studii superioare de la o universitate din Republic Moldova, Universitatea Real-Umanistică din Cahul, care a fost desființată între timp.

