Home > Vedete > Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
.
Actualizat 28.11.2025, 16:39
Florin Prunea, unul dintre marii fotbaliști ai Generației de Aur, are o fiica adoptată. Andra a fost adoptată al doar două săptămâni de la naștere, iar fostul fotbalist a povestit cum s-a întâmplat totul.
„Eu și soția mea am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a avea un copil. Până la urmă, am luat decizia să înfiem. Am fost norocoși că am reușit s-o adoptăm pe Andra Iulia”, spunea Prunea în 2015.
Fostul portar a păstrat mereu discreția privind povestea fetiței sale adoptate. Andra este acum la casa ei și are doi copii. Florin Prunea a povestit cum din același orfelinat au fost adoptați copii și de alte nume mari în România.
„Nu este nimic de ascuns, sunt patru copii din același orfelinat: Andra, Alexandra lui Lăcă, Corneluș al lui Nea Cornel și Patrick al lui Borcea. Sfânta Ecaterina de la Arcul de Triumf, de acolo sunt toți patru copii. Doamna Silvia, regretata soție a lui Cornel Dinu, era jurista orfelinatului.”
Soția lui a făcut alegerea
Fostul portar a povestit cum alegerea a fost făcută de către soția lui, Lidia.
„Nu o să uit niciodată ce le-a spus doamna Silvia mamelor, ele au ales: să nu îi luați de milă, să luați un copil unde simțiți ceva. Ți se rupe inima când intri acolo. La mine a fost nevastă-mea, ea a ales. (…)
Și Andra era… cum se ținea atunci, pe vremea aia în 1997, în scutecele alea… Doar ochii i se vedeau și când s-au apropiat de ea de pat, nu știu ce… s-au uitat așa la ea și zice: Pe asta, gata o iau… scria pe pătuț acolo numele. Și i-au zis: Stați, doamnă, că mai avem. Nu, nu, pe asta o iau. Gata, asta”, a povestit fostul fotbalist.
El și soția lui au vizitat și alte orfelinate, însă destinul a făcut ca Andra să intre în familia lor și să le întregească căminul. Florin Prunea a divorțat recent de Lidia, după mai bine de 30 de ani de căsătorie.
„Fii-mea este născută pe 5 ianuarie la Medgidia… Și… Andra mai are o soră, s-au întâlnit acum, prima dată după douăzeci de ani. Seamănă una cu alta, zici că sunt gemene. (…) S-au întâlnit acum două săptămâni, s-a dus Andra la sora ei la Bistrița și au stat trei zile împreună”, a povestit Prunea în cadrul unui podcast.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.