Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest

Florin Prunea, unul dintre marii fotbaliști ai Generației de Aur, are o fiica adoptată. Andra a fost adoptată al doar două săptămâni de la naștere, iar fostul fotbalist a povestit cum s-a întâmplat totul.

Cum a fost adoptată fiica lui Florin Prunea

Andra, fiica lui Florin Prunea a fost adoptată, iar părinții ei adoptivi au fost cei care au reușit să îi ofere tot ce avea nevoie ca să crească armonios și frumos.

Lidia și Florin Prunea au încercat să devină părinți biologici, însă fără succes. Așa că au luat decizia de a adopta un copil.

„Eu și soția mea am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a avea un copil. Până la urmă, am luat decizia să înfiem. Am fost norocoși că am reușit s-o adoptăm pe Andra Iulia”, spunea Prunea în 2015.

Fostul portar a păstrat mereu discreția privind povestea fetiței sale adoptate. Andra este acum la casa ei și are doi copii. Florin Prunea a povestit cum din același orfelinat au fost adoptați copii și de alte nume mari în România.

„Nu este nimic de ascuns, sunt patru copii din același orfelinat: Andra, Alexandra lui Lăcă, Corneluș al lui Nea Cornel și Patrick al lui Borcea. Sfânta Ecaterina de la Arcul de Triumf, de acolo sunt toți patru copii. Doamna Silvia, regretata soție a lui Cornel Dinu, era jurista orfelinatului.”

Soția lui a făcut alegerea

Fostul portar a povestit cum alegerea a fost făcută de către soția lui, Lidia.

„Nu o să uit niciodată ce le-a spus doamna Silvia mamelor, ele au ales: să nu îi luați de milă, să luați un copil unde simțiți ceva. Ți se rupe inima când intri acolo. La mine a fost nevastă-mea, ea a ales. (…)

Și Andra era… cum se ținea atunci, pe vremea aia în 1997, în scutecele alea… Doar ochii i se vedeau și când s-au apropiat de ea de pat, nu știu ce… s-au uitat așa la ea și zice: Pe asta, gata o iau… scria pe pătuț acolo numele. Și i-au zis: Stați, doamnă, că mai avem. Nu, nu, pe asta o iau. Gata, asta”, a povestit fostul fotbalist.

El și soția lui au vizitat și alte orfelinate, însă destinul a făcut ca Andra să intre în familia lor și să le întregească căminul. Florin Prunea a divorțat recent de Lidia, după mai bine de 30 de ani de căsătorie.

„Fii-mea este născută pe 5 ianuarie la Medgidia… Și… Andra mai are o soră, s-au întâlnit acum, prima dată după douăzeci de ani. Seamănă una cu alta, zici că sunt gemene. (…) S-au întâlnit acum două săptămâni, s-a dus Andra la sora ei la Bistrița și au stat trei zile împreună”, a povestit Prunea în cadrul unui podcast.

