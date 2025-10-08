David Pușcaș, dezvăluiri despre relația cu tatăl lui: „N-am mai îndrăznit să îl caut, e supărat pe mine. M-a pedepsit”

David Pușcaș, fiul adoptiv al cântăreței Luminița Anghel și al fostului fotbalist Marcel Pușcaș, a vorbit despre relația pe care o are cu părinții lui adoptivi. Tânărul a mărturisit că nu mai ține legătura cu niciunul dintre cei doi. Iată care este motivul.

David Pușcaș nu mai ține legătura cu tatăl său adoptiv

David Pușcaș a fost în centrul atenției odată cu scandalurile pe care le-a avut în mod public cu mama lui. Tânărul de 28 de ani a vorbit despre faptul că regretă faptul că relația cu părinții lui adoptivi s-a răcit, treptat.

Mai mult, băiatul a spus că nu a mai vorbit de foarte mult timp cu tatăl lui și a spus că Marcel Pușcaș ar fi supărat pe el pentru că acesta a ales să rămână cu Luminița Pușcaș, după divorțul lor.

Cu tata n-am mai vorbit nici la telefon, nu i-am mai scris, nu l-am mai căutat, de foarte mult timp. Nu am mai îndrăznit. La ultima noastră discuție mi-a zis: „Du-te la mama ta!”. E supărat că, la divorțul lor, am ales să rămân cu mama.

M-a pedepsit, cred. Sunt victima neînțelegerilor dintre ei. Cu mama n-am mai vorbit de 10 ani, iar pe tata nu l-am mai văzut de când aveam 7-8 ani”, a povestit David Pușcaș.

Își dorește să se poată întreține singur

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel este criticat adesea pentru că cere bani oamenilor în live-uri pe TikTok. El nu are un job și se întreține doar din mila oamenilor, cerându-le să îi doneze pentru a își plăti chiria și a își lua mâncare.

”Da, aș avea nevoie, cât mai curând, de 250 de euro, pentru garsoniera din București. Lunar trebuie să fac, din postările mele, peste 500 de euro, ca să acopăr facturile și să-mi rămână ceva bani și pentru mâncare. Nu am pretenția de o viață luxoasă. Să plătesc chiria, să mănânc ceva și să-mi iau o hăinuță, asta mă face fericit”, a spus tânărul pentru Click.ro.

Mai mult, el și-a exprimat dorința de a participa la Asia Express din considerente financiare. El a spus că ar fi vrut să meargă cu mama lui în reality-show, însă ea ar fi refuzat banii pentru că, spune tânărul, „îl urăște”.

„Mai există varianta de a face echipă cu altcineva, cu cineva mișto din showbiz. Mănânc și viermi, numai să câștig și să-mi cumpăr și eu o casă. Premiul e de vreo 30.000 de euro, plus banii din participare, de zeci de mii de euro. Din păcate, televiziunile, chiar și cele mari, sunt trusturi cu ușile închise, nu prea se mai fac castinguri. Un rol de actor m-ar prinde, am talent!”, a spus tânărul.

