David Pușcaș, dezvăluiri neașteptate după moartea Ioanei Popescu. „Făcuse rost de numărul meu!” Ce planuri avea cu fiul adoptiv al Luminiței Anghel. „Nu am mai apucat!”

Moartea fulgerătoare a jurnalistei Ioana Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă nu doar durere, ci și o serie de reacții puternice din partea celor care au cunoscut-o sau au interacționat cu ea în ultimele luni de viață. Printre cei care au transmis un mesaj emoționant se numără și David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, care a dezvăluit public detalii intime despre planurile neîmplinite ale Ioanei și despre lipsa de implicare a familiei acesteia în organizarea înmormântării.

Un proiect artistic nefinalizat: „Voia să facem un scurt metraj”

Într-o postare pe Instagram, David Pușcaș a povestit că Ioana Popescu îl contactase cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. Jurnalista își dorea să realizeze un scurt metraj independent și îl invitase pe David să joace în producția ei. Din păcate, filmările nu au mai avut loc, deoarece starea de sănătate a Ioanei s-a deteriorat rapid.

„Ioana Popescu făcuse rost de numărul meu de telefon din Antenă și îmi povestise de un proiect independent de-al ei în legătură cu un scurt metraj în care voia să joc. Evident că nu am mai apucat să filmăm nimic. Am recitit mesajele pentru că nu-mi vine să cred. Îmi pare rău că nu a putut să ducă la capăt ce își propusese”, a scris David pe Instastory, afectat de pierderea neașteptată.

Citeşte şi: Scenă neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu. Jurnalistei i s-a aplicat ruj pe buze în sicriu, chiar înainte de despărțirea finală

Citeşte şi: Ioana Popescu, înmormântată în cimitirul Berceni 2. Jurnalista își doarme somnul de veci alături de mama sa

Citeşte şi: Mihai Lungu, gest scandalos la priveghiul Ioanei Popescu. A început să înjure lângă sicriul jurnalistei

Citeşte și: Ultimul mesaj trimis de Ioana Popescu iubitului ei. „Te rog azi și mâine să nu…” Ce i-a transmis cu câteva ore înainte de moarte

Critici dure la adresa familiei: „Absolut grotesc ce se întâmplă!”

Pe lângă durerea provocată de moartea Ioanei, David Pușcaș nu a ezitat să-și exprime indignarea față de atitudinea familiei jurnalistei. Aceștia ar fi refuzat să se ocupe de înmormântare, lăsând organizarea în seama Marei Bănică, o apropiată a Ioanei.

„Pe de altă parte, rușine familiei ei. Absolut grotesc ce se întâmplă! Odihnește-te în pace, înger”, a mai scris David, criticând lipsa de implicare a rudelor.

Într-un alt mesaj, acesta a subliniat: „Mai bine să te înmormânteze Mara Bănică decât cei mai mari dușmani, adică familia”, sugerând că jurnalista ar fi fost mai bine înconjurată de prieteni decât de rudele care au ales să se retragă din responsabilitățile firești.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News