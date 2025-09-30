Ultimul mesaj trimis de Ioana Popescu iubitului ei. „Te rog azi și mâine să nu…” Ce i-a transmis cu câteva ore înainte de moarte

Moartea Ioanei Popescu, jurnalista cunoscută pentru stilul său incisiv și viața personală tumultuoasă, continuă să stârnească emoție și întrebări. În ultimele ore ale vieții, aflată pe patul de spital, Ioana a purtat o scurtă conversație cu iubitul ei, Mihai, care scoate la lumină o latură profund umană și vulnerabilă a celei care, în ochii publicului, părea mereu puternică.

Mesajele, publicate de SpyNews.ro, dezvăluie o femeie epuizată de boală, dar lucidă și hotărâtă să-și protejeze liniștea interioară.

„Interzis orice stres”: apelul Ioanei către Mihai

Internată la Spitalul Sfântul Ioan din București, Ioana Popescu i-a scris lui Mihai un mesaj scurt, dar emoționant: „Sunt la spital cu Nicoleta și Nadina. A zis doctorul interzis orice stres. Te rog azi și mâine să nu îmi mai scrii absolut nimic.”

La câteva ore după acest mesaj, jurnalista i-a trimis o fotografie cu branula de pe mână, semn că starea ei se agrava. Răspunsul lui Mihai a fost plin de tandrețe: „Am înțeles! Mă voi ruga pentru tine! Bună seara draga mea soție!”

Această conversație, deși scurtă, reflectă o relație marcată de afecțiune și respect. Mihai, care a fost alături de Ioana în ultimele luni, a ales să-i respecte dorința și să-i ofere spațiul de care avea nevoie. În ciuda controverselor apărute după moartea ei, schimbul de mesaje arată că între cei doi exista o legătură profundă, chiar dacă discretă.

Citeşte şi: Mara Bănică a spus când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu: „Poate o să facem și lumină în moartea Ioanei”

Citeşte şi: Oana Lis, mesaj emoționant după moartea jurnalistei Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit recent: „Ultima poză pe care o am cu ea”

Citeşte şi: Ce avere are Ioana Popescu și la cine ar putea ajunge. Singura rudă de sânge a jurnalistei este o mătușă

Citeşte şi: Cum a reacționat Mihai Ștefan Lungu după ce a fost acuzat că se promovează pe spatele morții iubitei, Ioana Popescu

Mihai Lungu, criticat după decesul jurnalistei

Ioana Popescu s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Potrivit apropiaților, suferea de afecțiuni grave precum hepatită C, ulcer, varice esofagiene și palpitații.

După deces, Mihai Ștefan Lungu a făcut mai multe declarații publice, unele contradictorii. Pe de o parte, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook: „Ai plecat mult prea devreme, aveam multe de făcut împreună! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție! Dacă Dumnezeu a vrut așa, eu nu vreau să-i mai slujesc! Odihnește-te în pace! Dumnezeu să te ierte!”.

Mihai a fost criticat dur în spațiul public pentru apelurile sale la donații pentru înmormântare și pentru expunerea intensă pe rețelele sociale. În replică, el a susținut că voia să o ceară în căsătorie la Roma și că durerea pierderii Ioanei este reală și profundă.

Pe de altă parte, Mihai a ridicat semne de întrebare privind autenticitatea morții Ioanei, afirmând că nu a văzut cadavrul și că nu i s-a permis identificarea trupului.



„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei. Și ăsta de la poliție, dacă m-a sunat, de ce n-a zis? Veniți, domnule, să o identificați. Mi-a spus că suferea de alea, de alea. Bun, suferea. Și eu sufăr de nu știu ce. Și nu știe decât mama și unul sau doi prieteni. Dar eu poate mai sufăr și de altceva. Dar, de ce nu mi-a zis? Veniți să identificați cadavrul, să vedeți ea e sau nu e ea. Se află la morgă sau nu se află la morgă”, a declarat acesta pentru cancan.ro.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News