Mara Bănică a spus când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu: „Poate o să facem și lumină în moartea Ioanei”

Mara Bănică a spus când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara a precizat că funeraliile nu vor fi acoperite de stat.

Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică, detalii despre funeralii

Mara Bănică s-a asigurat că Ioana Popescu va fi înmormântată creștinește, în ciuda situației sale delicate. Părinții Ioanei nu mai sunt în viață, iar frații ei vitregi locuiesc în State Unite. Astfel, organizarea funeraliilor a rămas în grija iubitului Ioanei, Mihai Ștefan Lungu, care însă a cerut bani în mediul online pentru a acoperi costurile ceremoniei. Mai apoi, bărbatul a insinuat că Ioana și-ar fi înscenat moartea.

Ulterior, Mara Bănică a intervenit pentru a se asigura că Ioana Popescu va fi înmormântată creștinește. Ioana a murit pe 26 septembrie, la 45 de ani, din cauza mai multor probleme de sănătate care se agravaseră recent.

„S-a rezolvat, în principiu, cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare. Adică transport, sicriu, colivă, colaci, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

Citește și: Mara Bănică, despre decesul Ioanei Popescu. Reacția jurnalistei după ce iubitul acesteia a sugerat că și-ar fi înscenat moartea

„Poate o să facem și lumină în moartea Ioanei”

Jurnalista a precizat că înmormântarea va avea, cel mai probabil, loc miercurea aceasta, într-un cimitir din București. Înainte de funeralii, trupul neînsuflețit al Ioanei va fi depus la capelă, unde cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu.

„O să vă anunț la ce cimitir și probabil că mâine va fi depusă și la capelă. O să fac toate anunțurile din timp. Oricum diseară de la 21:30 o să vedeți și la televizor (în emisiunea SpyNews TV, de la Antena Stars) toată nebunia asta care a fost. Și poate o să facem și lumină în moartea Ioanei, așa cum a fost Ioana. Dumnezeu s-o ierte!”, a mai spus Mara Bănică.

Demersurile Marei Bănică au fost apreciate de cei care îi urmăresc activitatea. Concurenta de la Asia Express 2025 a fost felicitată pentru implicarea sa. „Ești un om deosebit!”, a comentat cineva pe Facebook. „Felicitări, Mara, pentru implicarea ta!”, a scris altcineva.

Foto: Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News