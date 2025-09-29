Mara Bănică, despre decesul Ioanei Popescu. Reacția jurnalistei după ce iubitul acesteia a sugerat că și-ar fi înscenat moartea

Mara Bănică a reacționat după ce s-a spus că Ioana Popescu nu ar fi murit, de fapt, la vârsta de 45 ani. Jurnalista s-a stins din viață din cauza mai multor afecțiuni, iar acum iubitul ei cere bani pe internet pentru înmormântare.

Mara Bănică, detalii despre moartea Ioanei Popescu

Ioana Popescu a încetat din viață la vârsta de 45 de ani, în noaptea dintre 20 și 21 septembrie 2025. Jurnalista nu avea familie, astfel că iubitul ei, Mihai Ștefan Lungu, și-a exprimat dorința de a o înmormânta, asta după ce inițial ar fi afirmat că aceasta ar fi putut să își însceneze moartea. Mai târziu, bărbatul a revenit și a început să ceară bani pentru a o putea înmormânta.

Mara Bănică, una din prietenele Ioanei Popescu, a încercat să afle mai multe informații despre decesul jurnalistei.

„Am aflat o serie de informații despre moartea loanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul vremii şi au fost foarte impresionați de soarta asta grea a loanei!”, a afirmat Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

„A murit la 45 de ani, într-un spital din București. Toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani. Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul loan. Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială, din păcate. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul s-o ridice. Așadar, se pare ca până în momentul ăsta o s-o înmormânteze statul, dacă nu se va găsi o variantă”, a explicat ea.

Mara Bănică a vorbit și despre iubitul Ioanei: „Repet, până la acest moment, statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când și cum va fi ridicată și, poate, acolo la cimitir să vă anunț unde și cum se va desfășura. Măcar să-i fac o colivă creștinească și să aduc un preot, să aibă o slujbă și o pomenire așa cum se cuvine. N-am să judec omul acesta, pot să înțeleg disperarea pentru bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana – și nu intru în amănunte – cred că mai important decât să strângă bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”.

„Cam asta am vrut să vă spun, e o situație neplăcută și o soartă grea, pe care ea, săraca, atât a putut. Păcat de ea, era o fată foarte deșteaptă. S-a pierdut undeva pe drum. Dumnezeu să o ierte”, a încheiat jurnalista.

Ce s-a întâmplat cu pisicile Ioanei Popescu

Ioana Popescu avea câteva pisici pe care le iubea și le îngrijea cu tot sufletul. Însă, în momentul în care a simțit că nu se mai poate ocupa de ele, jurnalista a decis să le dea unei vecine. Dezvăluirea a fost făcută de Mara Bănică, care a menționat că a fost întrebată de mai multe persoane unde se află acum animăluțele de companie.

„Mi-a scris o doamnă și după aceea încă o doamnă care mă întreabă de pisicile Ioanei Popescu. Sunt undeva în Voluntari, la cineva în Voluntari. Le dăduse ea din fericire, pentru că apartamentul este sigilat în acest moment. Nu mai putea să mai aibă grijă de ele și le-a dat cuiva. Așadar, sunt bine acele pisicuțe”, a precizat jurnalista.

De asemenea, în ceea ce privește înmormântarea Ioanei Popescu, potrivit Marei Bănică, aceasta mai avea o mătușă în viață și speră că poate aceasta o va ridica de la INML pentru a putea fi condusă pe ultimul drum.

„Să sperăm că poate mătușa se înduplecă și o ridică de acolo și o înmormântează așa cum ar trebui”, a afirmat ea.

Iubitul Ioanei Popescu a susținut că jurnalista ar fi putut să își însceneze moartea

Pe de altă parte, Mihai Ștefan Lungu a afirmat, inițial, că Ioana Popescu ar fi putut să își înscenze moartea, acesta nefiind sigur că iubita sa s-a stins din viață.

„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei. Și ăsta de la poliție, dacă m-a sunat, de ce n-a zis? Veniți, domnule, să o identificați. Mi-a spus că suferea de alea, de alea. Bun, suferea. Și eu sufăr de nu știu ce. Și nu știe decât mama și unul sau doi prieteni. Dar eu poate mai sufăr și de altceva. Dar, de ce nu mi-a zis? Veniți să identificați cadavrul, să vedeți ea e sau nu e ea. Se află la morgă sau nu se află la morgă”, a declarat acesta, potrivit Gândul.

Mai târziu, bărbatul a început să ceară bani pe pagina lui de Facebook, pentru înmormântarea Ioanei Popescu.

„Apelez la toți cunoscuții și prietenii Ioana Mihaela Popescu. Cine dorește să mă ajute sau să mă sprijine financiar pentru toate demersurile necesare înmormântării ei, va las un cont! Dacă doriți și puteți! Voi comunica exact ce sumă s-a strâns și toate cheltuielile efectuate!”, a scris el.

De asemenea, Mihai Ștefan Lungu a afirmat că Ioana Popescu a încetat din viață la spital.

„Am informația oficială de la secția 16 Poliție București, unde am și declarat-o oficial dispărută că a decedat în cadrul Spitalului Sf. Ioan din București în dimineața zilei de 21 septembrie 2025, trupul acesteia poate fi revendicat de către familie, în termen de 10 zile de la deces sau în următoarele 3 săptămâni de către orice cunoștiință (informație oficială primită de la INML CAMERA DE GARDĂ – ORELE 20:30)”, a precizat Mihai Ștefan Lungu.

