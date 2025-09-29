  MENIU  
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren

Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren

Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren
Oana Savin
.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit, după o relație de doi ani. Artista, în vârstă de 33 de ani, și producătorul muzical, în vârstă de 37 de ani, și-au spus „Da” în California sâmbătă, 27 septembrie.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit sâmbătă, într-un cadru de vis. Artista a fost cea care a dat vestea cea mare pe Instagram, unde a publicat primele imagini de la nunta ei de vis din California.

Fotografiile îi arată pe tinerii căsătoriți îmbrățișându-se, ținându-se de mână și bucurându-se de moment. O fotografie prezintă un prim-plan al buchetului simplu de flori albe al lui Gomez, în timp ce o alta evidențiază verighetele lor strălucitoare.

Atât Selena Gomez cât și Benny Blanco au ales ținute Ralph Lauren pentru această ocazie. Rochia artistei a avut corset tip halter cu detalii florale și un spate cu decolteu adânc. Pe de altă parte, Blanco a purtat un smoking negru cu papion.

Înainte de nunta lor, Selena Gomez și-a sărbătorit petrecerea burlăcițelor în Cabo San Lucas, Mexic, în timp ce Blanco și-a organizat propria petrecere în Las Vegas.

Citește și: Cum arăta Selena Gomez înainte de botox. Actrița, transformată de tratamentul pentru boala Lupus: „Prefer să fiu sănătoasă” / Foto

Citește și: Selena Gomez, despre despărțirea de Justin Bieber: „A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”

Artista și iubitul ei s-au logodit în decembrie 2024

Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit pe 22 dec embrie 2024, dând vestea cea mare tot prin intermediul rețelelor sociale. Atunci, Taylor Swift, cea mai bună prietenă a artistei, a comentat: „Da, eu voi fi fetița cu flori”. Cinci luni mai târziu, Ed Sheeran a dezvăluit, în timp ce participa la serialul „Testul cu detectorul de minciuni” de la Vanity Fair, că primise deja o invitație la nuntă.

În septembrie, Gomez a dezvăluit la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon că colegul ei din Only Murders in the Building, Martin Short, va fi purtătorul inelelor.

De asemenea, David Henrie, fostul coleg al lui Gomez din Wizards of Waverly Place, a confirmat că va participa la nuntă.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său

Citește și: Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită

Cum a început povestea de iubire dintre Selena Gomez și Benny Blanco

Selena Gomez și Benny Blanco s-au cunoscut în 2019, când au colaborat la single-ul „I Can»t Get Enough”. Însă, de abia în decembrie 2023 a început relația lor. Un an mai târziu, cei doi erau deja logodiți, artista împărtășind pe Instagram câteva imagini de la cererea în căsătorie.

Atunci, ea le-a arătat fanilor ei și inelul de logodnă cu diamant marquise strălucitor. 

„Nu aș putea fi mai entuziasmată… Pur și simplu nu m-am simțit niciodată atât de sigură în legătură cu ceva“, a declarat Selena Gomez după logodna cu Blanco, în cadrul emisiunii Therapuss with Jake Shane.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco

Sursă foto: Instagram

Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat

