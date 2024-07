Cum arăta Selena Gomez înainte de botox. Actrița, transformată de tratamentul pentru boala Lupus: „Prefer să fiu sănătoasă” / Foto

Selena Gomez s-a săturat să fie acuzată că și-a făcut operații estetice. Actrița în vârstă de 32 de ani a negat încă o dată speculațiile potrivit cărora ar fi apelat la chirurgie plastică. Selena a admis, în schimb, că și-a injectat botox. Antreprenoarea susține, totodată, că schimbările de aspect prin care a trecut în ultimii ani se datorează bolii autoimune de care suferă, Lupus.

Cum arăta Selena Gomez înainte să-și injecteze botox

Selena Gomez a fost diagnosticată cu Lupus în anul 2014. Lupusul este o boală cronică autoimună care apare atunci când sistemul imunitar atacă propriile țesuturi și organe sănătoase. Din cauza tratamentului pentru această afecțiune, actrița a experimentat mai multe transformări fizice de-a lungul ultimului deceniu. În anul 2017, Selena a suferit și un transplant de rinichi, iar trei ani mai târziu a fost diagnosticată și cu tulburarea bipolară, o afecțiune mentală care cauzează perioade de depresie și perioade de bună și proastă dispoziție anormal de intensă.

Selena Gomez a negat încă o dată că a apelat la operații estetice. TikTokerița Marissa Barrionuevo, care este asistentă într-un cabinet de chirurgie plastică, a fost rugată să spună ce intervenții a suferit Selena Gomez. Anul trecut, Marissa a postat mai multe imagini cu Selena Gomez de-a lungul anilor, evidențiind transformările prin care a trecut. Cu toate acestea, Marissa nu a putut specifica intervenții concrete la care actrița ar fi apelat. În schimb, TikTokerița le-a amintit urmăritorilor ei că Selena se luptă cu Lupus, afecțiune care poate provoca schimbări majore în aspectul fizic.

„Am botox. Asta e tot.”

Recent, Selena Gomez a reacționat la acel videoclip. „Sincer, urăsc asta. Am botox. Asta e tot. Lăsați-mă în pace”, a comentat Selena. Ulterior, Marissa a făcut un TikTok în care și-a cerut iertare dacă videoclipul pe care l-a postat anterior a jignit-o în vreun fel pe actriță. „Te iubesc! Nu este vorba despre tine. Uneori sunt doar tristă”, a fost răspunsul protagonistei din serialul „Only Murders in the Building”.

În 2019, Selena Gomez a vorbit în premieră despre tranformările fizice prin care a trecut din cauza afecțiunilor de care suferă și tratamentelor pentru acestea. Atunci a fost și prima oară când a experimentat body shaming-ul.

„Mă confrunt cu o mulțime de probleme de sănătate”

„Am experimentat [body-shaming] din cauza fluctuațiilor de greutate”, a spus Gomez într-un podcast. „Am Lupus, probleme renale și hipertensiune arterială. Mă confrunt cu o mulțime de probleme de sănătate. Abia atunci am început cu adevărat să observ mai multe lucruri legate de aspectul fizic”, a continuat.

Mai recent, în 2023, actrița le-a dat replica celor care au ironizat-o pentru apariația de la Globurile de Aur. „Am tendința de a reține apă. Se întâmplă foarte normal. Și apoi, când opresc tratamentele, am tendința de a pierde în greutate”, a explicat actrița. „Și da, avem zile în care poate ne simțim ca naiba, dar prefer să fiu sănătoasă și să am grijă de mine, iar medicamentele mele sunt importante și cred că ele sunt cele care mă ajută”, a încheiat.

Foto: Hepta.ro; Instagram/@selenagomez

