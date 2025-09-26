Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită

Mihai Bendeac este cel mai celebru burlac din România și a făcut din acest lucru un brand personal. Actorul s-a obișnuit cu singurătatea și a dezvăluit de ce nu își dorește o parteneră în viața lui. Iată ce mărturisiri a făcut Bendeac.
„Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu. Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore. Anul acesta mi-am propus să descopăr asta despre mine, ca un soi de proiect personal, dacă vrei’, a mărturisit actorul pentru okmagazine.ro.
În urmă cu mai mulți ani, Mihai Bendeac a îngenuncheat și a cerut mâna unei domnișoare în cadrul emisiunii iUmor. Actorul a cerut-o în căsătorie pe Claudia Muzică și i-a spus că va face contract prenupțial și vor fi soț și soție timp de o săptămână.
Bendeac a spus că se va căsători civil cu concurenta și că nu glumește, însă Claudia a declarat că după emisiune, actorul nu a mai contactat-o.
Mihai Bendeac a avut mai multe relații cu femei celebre din showbizul românesc, însă niciuna nu a fost aleasa. Artistul nu a ajuns la altar cu niciuna dintre femeile din viața lui, deși a avut parte și de relații de lungă durată, în trecut.
Printre femeile cu care s-a iubit se numără Mirela Zeța, Sore, Andreea Popescu, Celia sau Roxana Vancea.
