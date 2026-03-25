Fernando Alonso, tată pentru prima dată la 44 de ani. Partenera pilotului F1, Melissa Jiménez, mai are trei copii

Fernando Alonso a devenit tată pentru prima dată la vârsta de 44 de ani, după ce iubita lui, jurnalista Melissa Jiménez, a adus pe lume primul copil al cuplului. Bebelușul a venit pe lume în secret, iar acum vestea cea mare a fost împărtășită cu fanii publicului.

Fernando Alonso, tată pentru prima dată la 44 ani

Fernando Alonso și-a văzut în sfârșit visul cu ochii: a devenit tată. Dacă în urmă cu ceva timp spunea că nu își poate întemeia o familia din cauza carierei sale, acum a venit timpul ca cea mai mare dorință a sa să devină realitate. Partenera sa, jurnalista Melissa Jiménez, i-a dăruit pilotului Aston Martin cel mai frumos cadou: un copil.

Acesta a ratat primele ore ale Marelui Premiu al Japoniei, invocând „motive familiale”, dar acum adevărul a ieșit la iveală. Aceea a fost ziua în care jurnalista aducea pe lume primul copil al cuplului, notează El Mundo.

Melissa mai are trei copii cu fotbalistul Marc Bartra.

„Vreau să am o familie. Este cel mai mare vis al vieții mele. Nu l-am realizat încă din cauza stilului meu de viață. Când mă voi opri din curse, îmi voi găsi fericirea”, a declarat Fernando Alonso într-un interviu acordat New York Times, în urmă cu trei ani.

Citește și: Elena Merișoreanu, detalii din culisele divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „O nemulțumire a existat”

Citește și: Cine este Melania Mak, iubita lui Deian Sorescu din echipa națională de fotbal. Are 27 de ani și și-a amânat nunta pentru calificările la Campionatul Mondial

Pilotul și jurnalista formează un cuplu de doi ani

Fernando Alonso și Melissa Jiménez formează un cuplu de la începutul anului 2024, după ce s-au cunoscut la un circuit de Formula 1. Aceștia locuiesc în prezent în Monaco și au o pasiune comună: sporturile cu motor.

Citește și: Shawn Mendes și Bruna Marquezine, cel mai nou cuplu din showbiz. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, la Rio de Janeiro

Citește și: Irina Ponta a împlinit 18 ani. Ce mesaj i-a transmis Daciana Sârbu cu ocazia majoratului

​Anterior, Fernando Alonso a fost căsătorit timp de trei ani cu cântăreața Raquel del Rosario (din 2006 până în 2009). Cei doi nu au avut copii, visul lui devenit realitate alături de jurnalista spaniolă în vârstă de 38 de ani.

Potrivit Aston Martin, Fernando Alonso va reveni pe pistă începând de vineri, când va concura la Marele Premiu al Japoniei. Totuși, el va rata sesiunea de presă de joi.

Sursă foto: Profimedia

