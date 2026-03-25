Shawn Mendes a dat-o de tot uitării pe Camila Cabello! Artistul în vârstă de 27 de ani pare să fi fost cucerit iremediabil de nimeni alta decât Bruna Marquezine, actrița braziliancă care a reușit să își facă un nume în industria cinematografică și de televiziune prin rolurile sale. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre la Rio de Janeiro, când credeau că nu au cum să fie văzuți.

Shawn Mendes și Bruna Marquezine, cel mai nou cuplu din showbiz

Cântărețul canadian Shawn Mendes se bucură de șederea sa în Rio de Janeiro, Brazilia, fiind mai mult decât o simplă vedetă a festivalului Rock in Rio. Dovada stă în imaginile din penthouse-ul luxos cu pereți de sticlă al vedetei locale Bruna Marquezine.

Pe jumătate dezbrăcat, artistul o sărută pe Bruna, care poartă doar cămașa lui albă. Cei doi îndrăgostiți par să se bucure din plin de prezența celuilalt, fără să le pese dacă sunt sau nu observați, lucru care s-a și întâmplat.

Bruna Marquezine, în vârstă de 30 de ani, este o actriță foarte populară în Brazilia, cu peste patruzeci de milioane de urmăritori pe contul ei de Instagram. În trecut, aceasta a jucat în principal în telenovele, însă în ultima perioadă a reușit să se facă vizibilă și pe marile ecrane.

Din 2013 până în 2018, a fost iubita celebrului fotbalist Neymar.

Shawn Mendes și Bruna Marquezine nu au comentat încă oficial noua lor relație, dar instantaneele cu ei împreună la fereastra apartamentului vorbesc despre de la sine.

Artistul a format un cuplu cu Camila Cabello

Shawn Mendes și Camila Cabello au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din industria muzicală. Relația lor a început în anul 2019, când au lucrat împreună la piesa „Señorita”, care a devenit rapid hit datorită și chimiei lor din fața și spatele camerelor.

Anterior, aceștia au colaborat la „I Know What You Did Last Summer” în 2015.

Shawn Mendes și Camila Cabello au format un cuplu timp de aproape doi ani, relația lor încheindu-se în 2021. Totuși, au decis să mai acorde o șansă relației lor în 2023, dar și-au dat rapid seama că nu mai au aceeași chimie și aceleași lucruri în comun ca altădată.

În prezent, Camila Cabello formează un cuplu cu omul de afaceri libanez Henry Junior Chalhoub. După luni de speculații, cei doi au decis să își facă publică relația.

