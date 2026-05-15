Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actrița și cântăreața de origine franceză Claudine Longet, o figură emblematică a anilor ’60 și ’70, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani. Anunțul decesului a fost făcut public de nepotul acesteia, Bryan Longet, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

Dincolo de palmaresul său artistic remarcabil și de prezența în cinematografia de la Hollywood, numele lui Longet va rămâne pentru totdeauna legat de un incident dramatic petrecut în primăvara anului 1976, când l-a împușcat mortal pe iubitul ei, legendarul schior olimpic Vladimir „Spider” Sabich.

Succesul de la Hollywood și mariajul cu Andy Williams

Născută la Paris, Claudine Longet s-a mutat în Statele Unite în tinerețe, unde s-a remarcat rapid datorită farmecului ei european și a vocii sale calde. Cariera sa a prins aripi odată cu aparițiile în seriale de televiziune de succes și în lungmetraje celebre, cum ar fi comedia „The Party” (1968), unde a jucat alături de Peter Sellers.

Pe plan personal, Longet a fost căsătorită timp de peste un deceniu cu celebrul cântăreț american Andy Williams, cel care a interpretat piesa „Moon River”. Cuplul, care a avut împreună trei copii, a divorțat în 1975, însă au rămas în relații extrem de apropiate pentru tot restul vieții.

Ziua care a schimbat totul în Aspen

La scurt timp după separarea de Williams, actrița a început o relație intensă cu Vladimir „Spider” Sabich, un schior profesionist extrem de popular și un idol al Americii acelor vremuri. Cei doi s-au mutat împreună în stațiunea montană Aspen, din statul Colorado. Idila lor de patru ani s-a încheiat însă brusc și sângeros pe data de 21 martie 1976.

În acea zi, Sabich a fost găsit împușcat în abdomen în propria casă, decesul survenind în drum spre spital. Arma crimei a fost un pistol Luger din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, manevrat de Longet.

Declarații din sala de judecată și un verdict controversat

Procesul care a urmat a captivat întreaga Americă și a fost intens mediatizat. Apărarea a susținut permanent că totul a fost un accident bizar. În timpul mărturiei sale emoționante din ianuarie 1977, Claudine Longet a încercat să explice instanței dinamica acelei zile fatidice, afirmând cu lacrimi în ochi că „Spider și cu mine ne-am iubit foarte mult. Cred că eram cei mai buni prieteni.”

Actrița a declarat că arma s-a descărcat accidental în momentul în care sportivul îi arăta cum funcționează mecanismul acesteia. Cu toate acestea, ancheta a scos la iveală tensiuni în cuplu, Longet recunoscând ulterior că „căutam un alt loc în care să locuiesc” chiar înainte de producerea tragediei.

Ancheta a fost puternic criticată din cauza unor erori majore comise de forțele de ordine, care au colectat jurnalul personal al vedetei și probe de sânge fără a deține un mandat legal, elemente care au fost declarate inadmisibile la proces. În cele din urmă, juriul a găsit-o vinovată doar de ucidere din culpă prin neglijență, o infracțiune minoră.

Sentința primită a stârnit revoltă în rândul comunității din Aspen și al familiei victimei: Longet a fost condamnată la doi ani de suspendare condiționată și doar 30 de zile de închisoare, pe care le-a ispășit într-un regim flexibil.

Citeşte şi: Așa nu ai mai văzut-o niciodată! Cum arată Loredana Groza brunetă și cu părul scurt

Citeşte şi: Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”

Citeşte şi: Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu

Retragerea definitivă din lumina reflectoarelor

După încheierea procesului și stingerea ecourilor scandalului, Claudine Longet s-a retras definitiv din viața publică și nu a mai revenit niciodată în industria divertismentului. S-a recăsătorit în 1985 cu propriul ei avocat din acel proces, Ron Austin, și a continuat să locuiască în Aspen, ducând o existență discretă, departe de obiectivele fotografilor care o vânau în tinerețe.

Moartea sa marchează sfârșitul unei povești de viață pline de contraste, în care gloria Hollywood-ului s-a împletit tragic cu una dintre cele mai faimoase drame judiciare din istoria modernă a Americii.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News