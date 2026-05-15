  MENIU  
Home > Vedete > Actrița și cântăreața Claudine Longet a murit la 84 de ani

Actrița și cântăreața Claudine Longet a murit la 84 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 15.05.2026, 11:21
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Actrița și cântăreața de origine franceză Claudine Longet, o figură emblematică a anilor ’60 și ’70, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani. Anunțul decesului a fost făcut public de nepotul acesteia, Bryan Longet, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

Dincolo de palmaresul său artistic remarcabil și de prezența în cinematografia de la Hollywood, numele lui Longet va rămâne pentru totdeauna legat de un incident dramatic petrecut în primăvara anului 1976, când l-a împușcat mortal pe iubitul ei, legendarul schior olimpic Vladimir „Spider” Sabich.

Succesul de la Hollywood și mariajul cu Andy Williams

Născută la Paris, Claudine Longet s-a mutat în Statele Unite în tinerețe, unde s-a remarcat rapid datorită farmecului ei european și a vocii sale calde. Cariera sa a prins aripi odată cu aparițiile în seriale de televiziune de succes și în lungmetraje celebre, cum ar fi comedia „The Party” (1968), unde a jucat alături de Peter Sellers.

Pe plan personal, Longet a fost căsătorită timp de peste un deceniu cu celebrul cântăreț american Andy Williams, cel care a interpretat piesa „Moon River”. Cuplul, care a avut împreună trei copii, a divorțat în 1975, însă au rămas în relații extrem de apropiate pentru tot restul vieții.

O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Recomandarea zilei

Ziua care a schimbat totul în Aspen

La scurt timp după separarea de Williams, actrița a început o relație intensă cu Vladimir „Spider” Sabich, un schior profesionist extrem de popular și un idol al Americii acelor vremuri. Cei doi s-au mutat împreună în stațiunea montană Aspen, din statul Colorado. Idila lor de patru ani s-a încheiat însă brusc și sângeros pe data de 21 martie 1976.

În acea zi, Sabich a fost găsit împușcat în abdomen în propria casă, decesul survenind în drum spre spital. Arma crimei a fost un pistol Luger din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, manevrat de Longet.

E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Recomandarea zilei

Declarații din sala de judecată și un verdict controversat

Procesul care a urmat a captivat întreaga Americă și a fost intens mediatizat. Apărarea a susținut permanent că totul a fost un accident bizar. În timpul mărturiei sale emoționante din ianuarie 1977, Claudine Longet a încercat să explice instanței dinamica acelei zile fatidice, afirmând cu lacrimi în ochi că „Spider și cu mine ne-am iubit foarte mult. Cred că eram cei mai buni prieteni.”

Actrița a declarat că arma s-a descărcat accidental în momentul în care sportivul îi arăta cum funcționează mecanismul acesteia. Cu toate acestea, ancheta a scos la iveală tensiuni în cuplu, Longet recunoscând ulterior că „căutam un alt loc în care să locuiesc” chiar înainte de producerea tragediei.

Ancheta a fost puternic criticată din cauza unor erori majore comise de forțele de ordine, care au colectat jurnalul personal al vedetei și probe de sânge fără a deține un mandat legal, elemente care au fost declarate inadmisibile la proces. În cele din urmă, juriul a găsit-o vinovată doar de ucidere din culpă prin neglijență, o infracțiune minoră.

Sentința primită a stârnit revoltă în rândul comunității din Aspen și al familiei victimei: Longet a fost condamnată la doi ani de suspendare condiționată și doar 30 de zile de închisoare, pe care le-a ispășit într-un regim flexibil.

Citeşte şi: Așa nu ai mai văzut-o niciodată! Cum arată Loredana Groza brunetă și cu părul scurt

Citeşte şi: Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”

Citeşte şi: Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu

Retragerea definitivă din lumina reflectoarelor

După încheierea procesului și stingerea ecourilor scandalului, Claudine Longet s-a retras definitiv din viața publică și nu a mai revenit niciodată în industria divertismentului. S-a recăsătorit în 1985 cu propriul ei avocat din acel proces, Ron Austin, și a continuat să locuiască în Aspen, ducând o existență discretă, departe de obiectivele fotografilor care o vânau în tinerețe.

Moartea sa marchează sfârșitul unei povești de viață pline de contraste, în care gloria Hollywood-ului s-a împletit tragic cu una dintre cele mai faimoase drame judiciare din istoria modernă a Americii.

Foto – captură Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Fanatik
Ei sunt cei doi jucători-cheie care i-ar putea aduce titlul Universității Craiova: „Când îi ai în formă, echipa merge”
Ei sunt cei doi jucători-cheie care i-ar putea aduce titlul Universității Craiova: „Când îi ai în formă, echipa merge”
GSP.ro
Fostul jucător din top 10 ATP s-a căsătorit cu Eugenia: „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Fostul jucător din top 10 ATP s-a căsătorit cu Eugenia: „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
TV Mania
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Citește și...
Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate calculele înaintea etapei a 9-a din play-off-ul SuperLigii
Orașele din România unde salariile au crescut cel mai mult în 2026. Bucureștiul nu este pe primul loc
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cât de schimbată e fără machiaj! Celebra actriță uimește cu o apariție greu de identificat. E de nerecunoscut!
Natasha Bure a anunțat că este însărcinată, la mai puțin de un an de la nuntă
Actrița Claire Nielson, cunoscută pentru rolul memorabil din legendarul serial "Fawlty Towers", a murit la 89 de ani
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Legendarul cântăreț și compozitor american Clarence Carter a murit la 90 de ani
Legendarul cântăreț și compozitor american Clarence Carter a murit la 90 de ani
Transformare șoc: Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani de când a câștigat Eurovision. Cum arată azi "femeia cu barbă"
Transformare șoc: Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani de când a câștigat Eurovision. Cum arată azi "femeia cu barbă"
Proiecte speciale
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Reacția lui Teo Trandafir, după ce a auzit de posibilul divorț dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Ce îți mai arde?”
Reacția lui Teo Trandafir, după ce a auzit de posibilul divorț dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Ce îți mai arde?”
Când și unde se căsătoresc Ștefan Târnovanu și Loredana Turcanu
Când și unde se căsătoresc Ștefan Târnovanu și Loredana Turcanu
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul
Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”
Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”
Observator News
Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"
Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"
Libertatea pentru Femei
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Colesterolul periculos care nu apare în analizele obișnuite și pe care mulți nu îl testează niciodată. Poate crește riscul de infarct și AVC
Colesterolul periculos care nu apare în analizele obișnuite și pe care mulți nu îl testează niciodată. Poate crește riscul de infarct și AVC
Un medicament pentru tensiune ar putea ajuta și la tratarea cancerului
Un medicament pentru tensiune ar putea ajuta și la tratarea cancerului
Cele 9 drepturi necunoscute pe care 58% dintre angajații români nu le solicită niciodată: lista completă din Codul Muncii 2026 cu valoare anuală de peste 15.000 de lei
Cele 9 drepturi necunoscute pe care 58% dintre angajații români nu le solicită niciodată: lista completă din Codul Muncii 2026 cu valoare anuală de peste 15.000 de lei
Băutura detox care topește colăceii de pe burtă. Rețeta celebră care promite minus 7 kilograme într-o lună 
Băutura detox care topește colăceii de pe burtă. Rețeta celebră care promite minus 7 kilograme într-o lună 
TV Mania
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Libertatea
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton