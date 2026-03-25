Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. Partenera lui Nicușor Dan nu a atras atenția

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Mirabela Grădinaru participă la un summit organizat de Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite. Partenera lui Nicușor Dan a adoptat o ținută elegantă, în nuanțe neutre. Iată cât a costat rochia pe care partenera lui Nicușor Dan a purtat-o la evenimentul de la Casa Albă.
Mirabela Gărdinaru a ales să poarte un costum din două piese, cu o fustă puțin mai lungă de genunchi. Fără să iasă în evidență, partenera președintelui a dat dovadă de simplitate, ca întotdeauna, decență și bun gust.
Nu este prima oară când Prima Doamnă alege să se îmbrace în culori neutre, care nu atrag atenție. Ea a optează adesea pentru costum de două piese format din sacou și fustă peste genunchi sau rochii în nuanțe de nude, ușor vaporoase.
Ce a declarat Mirabela Grădinaru
O delegație oficială a României participă la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Melaniei Trump, care a invitat-o și pe Mirabela Grădinaru.
Partenera lui Nicușor Dan a declarat că inițiativa Melaniei Trump este „extrem de valoroasă, generând impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în domeniul educației digitale)”.
„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a mai spus prima doamnă a României.
Summit-ul de la Washington D.C. se întinde pe parcursul a două zile, iar printre țările participante se numără Polonia, România, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Ucraina, UAE.