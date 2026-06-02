Cum a apărut Mirabela Grădinaru de Ziua Copilului. Iubita președintelui, gest impresionant

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a avut o apariție surprinzătoare de Ziua Copilului, pe 1 iunie, la Palatul Cotroceni. Sute de copii care au vizitat spațiul în care președintele își desfășoară activitatea s-au putut bucura de activități speciale pentru ei. Iată ce gest a făcut iubita șefului statului.

Mirabela Grădinaru, prezenta la activitățile speciale de Ziua Copilului de la Cotroceni

De Ziua Internațională a Copilului, la Palatul Cotroceni au avut loc activități pentru cei mici și sute de copii au vizitat sediul de unde șeful statului își desfășoară activitatea.

Administrația Prezidențială a pregătit un program cu spectacole, jocuri de cultură generală, lectură, desen și sesiuni interactive desfășurate atât în grădinile palatului, cât și în interiorul Palatului.

Toate evenimentele au fost coordonate de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care a fost prezentă alături de cei doi copii, Aleea și Antim, care s-au bucurat și ei de evenimentele pregătite de echipa tatălui lor la Palatul Cotroceni.

Mai mult, iubita președintelui a făcut și un gest impresionant pentru copii. Ea le-a citit copiilor din volumul l „Constantin Brâncuși – sculptorul îndrăgostit de zbor”, semnat de Andra Cărbunaru și Măriuca Mihăilescu.

Ulterior, activitățile au continua pe Platoul Papei, unde copiii s-au distrat cu jocuri și exerciții interactive.

Administrația Prezidențială a precizat că programul a fost realizat în colaborare cu organizații precum Salvați Copiii, World Vision și Cecetașii România.

Activități diverse pentru copii

Programul dedicat copiilor a inclus și activități educative și culturale. Mai mult, pe parcursul zilei au avut loc piese de teatru interpretate de liceeni, dar și scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz.

Agenda a cuprins și un mini-hackathon pe teme civice, unde copiii și-au prezentat ideile și soluțiile pentru diferite probleme din comunitate.

Copiii au văzut demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare, activități specifice cercetașilor, jocuri de cultură generală, dezbateri și sesiuni de lectură. Totodată, au fost organizate ateliere de desen pe șevalet, precum și activități sportive care au încurajat mișcarea și lucrul în echipă.

