Mirabela Grădinaru, lăudată și criticată de designeri, după vizita în SUA: „Sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a impresionat și a stârnit controverse, în același timp, în SUA cu alegerile sale vestimentare semnate de designeri români. De la laudele fanilor la criticile experților, aparițiile sale au fost intens dezbătute.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a atras privirile în timpul unei vizite oficiale în Washington, unde a purtat ținute semnate de designeri români. Apariția sa a stârnit atât aprecieri, cât și critici, generând o dezbatere în mediul online și în rândul experților în modă.

Unul dintre designerii ale căror creații au fost purtate de Mirabela Grădinaru este Irina Schrotter, cunoscută pentru contribuția sa în industria modei din România. Aceasta a reacționat pe rețelele de socializare, exprimându-și aprecierea pentru faptul că piesele sale au fost alese pentru un eveniment internațional de o asemenea amploare.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta, care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris Irina Schrotter pe rețelele sociale.

Aprecierea designerului a fost împărtășită și de fani, care au lăudat eleganța și rafinamentul afișate de Mirabela Grădinaru.

Comentariile din mediul online au fost copleșitor de pozitive.

„Felicitări! Doamna Mirabela Grădinaru, ținută impecabilă, eleganță discretă. O doamnă luminoasă și rafinată!”, „Felicitări, a reprezentat România cu drag!” și „O femeie inteligentă și cu bun-simț” sunt doar câteva dintre mesajele primite.

Florin Burescu, despre aparițiile Primei Doamne

Însă, nu toate opiniile au fost favorabile. Designerul Florin Burescu a subliniat aspecte care, din punctul său de vedere, necesită îmbunătățiri.

„Da, este într-adevăr o apariție mai bună decât ne-a obișnuit de fiecare dată. Nu o felicit, sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, nu numai să iei pe tine un costum bine croit și de calitate. Trebuie să fie atentă și la coafură, la machiaj, și la o postură anume… Nu sunt haine rele, sunt purtate rău”, a afirmat Florin Burescu pentru Click.

Designerul a continuat să sublinieze importanța atitudinii și a felului în care o persoană își asumă ținutele.

„Din punctul meu de vedere, ea mai are mult de lucru la a purta astfel de ținute. Apreciez că a promovat ia românească în lume, în America, deși contextul nu era cel mai potrivit. Sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le pună la punct în ceea ce o privește. Să învețe să poarte ea hainele, nu hainele să o poarte pe ea. Deși sunt croite corect, pe dimensiunile ei, se vede clar că este stânjenită”, a precizat acesta.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News