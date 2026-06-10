Saveta Bogdan, dezvăluiri despre fiica ei din America. Cu ce se ocupă și de ce nu mai vrea cântăreața să o viziteze: „Să vină mai des prin țară, mai ales după ce eu nu voi mai fi”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Saveta Bogdan este una dintre cele ai apreciate cântărețe de muzică populară din țară. Artista și-a obișnuit publicul cu perioada de vară în car este indisponibilă, iar asta pentru că se știa că pleacă la fiica ei, în America. Acum, interpreta face dezvăluiri despre singurul ei copil, dar și despre motivul pentru care nu va mai merge vara asta peste Ocean.

Saveta Bogdan, dezvăluiri despre fiica ei. Cu ce se ocupă în America

Saveta Bogdan a vorbit despre fiica ei, stabilită în Statele Unite ale Americii. Ea își obișnuise fanii ca în fiecare vară să fie plecată peste Ocean, însă de data aceasta, interpreta a dezvăluit că nu o va mai face.

Ea a spus că a mers la fiica ei șapte ani la rând și a ajutat-o cu tot ce a avut nevoie, însă anul acesta nu mai pleacă, mai ales că drumul est foarte lung și obositor.

Citește și: O celebră influenceriță și-a pierdut fiica în ultima lună de sarcină: „Știu că ai făcut Raiul și mai frumos decât era deja”

„Am tot mers la ea șapte ani la rând. Am ajutat-o și cu casa, cu grădina, i-am mai și gătit… Dar anul acesta, gata, nu mai plec! E drumul foarte lung și obositor și în plus nu prea mai am de ce. Ea lucrează ca asistentă medicală la un azil, mai departe de zona unde locuiește, și nu mai poate veni în fiecare zi acasă. Mai stă cu bătrânii zile la rând, așa că eu ce să fac acolo singură?”, a spus Saveta Bogdan pentru Click.

Ea a povestit că fiica ei a avut în trecut unele probleme de sănătate, dar acum se simte bine.

Mai mult, Saveta Bogdan spune că anul acesta a decis să meargă în vacanță în Grecia alături de fiica ei, ca să nu mai călătorească ea până în America.

„Acum este bine, a făcut tratament, m-am speriat însă foarte tare, am fost la ea, am ajutat-o… Anul acesta am decis însă să petrecem concediul împreună, dar nici în America, nici în România, ci în Grecia. Vrea neapărat să ajungă acolo la plajă. Vom mânca bunătăți tradiționale, ne vom plimba, mai povestim, noi avem o relație foarte bună.

Citeșt și: Saveta Bogdan iubește din nou, la 76 de ani. „Este frumos, tânăr și deștept!”

I-am zis să vină mai des prin țară, mai ales după ce eu nu voi mai fi. Îi las moștenire apartamentul meu din zona Moșilor, alți copii nu am. Ei însă îi place acolo în America, se câștigă mai bine, e un alt nivel de trai, este căsătorită cu un om bun”, a mai spus Saveta Bogdan.

Cât câștigă fiica Savetei Bogdan în SUA

Saveta Bogdan a vorbit despre cât câștigă fiica in SUA. Cătălina este asistentă medicală și salariul ei este foarte bun, ajungând chiar până la 2.500 de dolari.

„În America, salariile sunt foarte bune, în jur de 2.500 de dolari lunar, iar dacă lucrezi și peste program, o oră în plus, ți se plătesc și orele suplimentare. Fiica mea, Cătălina, care e asistentă medicală, câștigă în prezent 36 de dolari pe oră, dar se va muta la un azil de bătrâni și va câștiga 46 de dolari pe oră.

În România, ea a fost economistă, a absolvit ASE-ul cu media 9,90, i s-a propus și să rămână profesoară în cadrul facultății, i-a plăcut foarte mult matematica. Dar ea a decis să plece în America, unde s-a reprofilat. A făcut școli speciale medicale”, a precizat Saveta Bogdan pentru Click.

Urmărește-ne pe Google News