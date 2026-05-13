Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, în cadrul Summit-ului B9+.

Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni

Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, au strălucit prin eleganță și implicare la Summit-ul B9+ de la Palatul Cotroceni.

Prima Doamnă a Ucrainei a participat la semnarea memorandumurilor pentru Coaliția Globală de Studii Ucrainene. Întâlnirea lor, surprinsă în imagini oficiale, subliniază forța solidarității feminine într-un context diplomatic complex, relatează Antena 3 CNN.

Citește și: Summitul Formatului București 9 a început la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan vrea creșterea cheltuielilor pentru securitate

Nu a fost prima lor întâlnire

În timp ce președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan discutau strategii regionale, cele două prime doamne au avut un program dedicat. „Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a anunțat liderul ucrainean pe rețelele sociale. Acest gest subliniază rolul educației în consolidarea legăturilor dintre cele două țări.

Nu este prima dată când Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru colaborează. În martie 2026, ele s-au alăturat Melaniei Trump și lui Brigitte Macron la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă. Administrația Prezidențială a oferit atunci o imagine memorabilă cu cele trei figuri emblematice. Aceste întâlniri demonstrează că femeile de pe scena internațională pot deveni adevărate catalizatoare pentru schimbare.

Foto: Administrația Prezidențială

Urmărește-ne pe Google News