Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni

Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, au strălucit prin eleganță și implicare la Summit-ul B9+ de la Palatul Cotroceni.
Prima Doamnă a Ucrainei a participat la semnarea memorandumurilor pentru Coaliția Globală de Studii Ucrainene. Întâlnirea lor, surprinsă în imagini oficiale, subliniază forța solidarității feminine într-un context diplomatic complex, relatează Antena 3 CNN.
În timp ce președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan discutau strategii regionale, cele două prime doamne au avut un program dedicat. „Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a anunțat liderul ucrainean pe rețelele sociale. Acest gest subliniază rolul educației în consolidarea legăturilor dintre cele două țări.
Nu este prima dată când Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru colaborează. În martie 2026, ele s-au alăturat Melaniei Trump și lui Brigitte Macron la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă. Administrația Prezidențială a oferit atunci o imagine memorabilă cu cele trei figuri emblematice. Aceste întâlniri demonstrează că femeile de pe scena internațională pot deveni adevărate catalizatoare pentru schimbare.