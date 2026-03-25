Mirabela Grădinaru, discurs în SUA, la invitația Melaniei Trump. Mesajul transmis de Prima Doamnă a României: „Aștept cu interes”

Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a României, a ajuns în SUA marți, 24 martie, la invitația Melaniei Trump. Partenera lui Nicușor Dan participă la Washington la un summit dedicat educației digitale a copiilor., unde a susținut și un scurt discurs.

Mirabela Grădinaru se află la Washington unde participă la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor. Partenera președintelui a dat curs invitației lansate de Melania Trump, alături de alte prime doamne din întreaga șume.

Potrivit primelor imagini apărute de la summit, Prima Doamnă a României a fost așezată în cel de-al doilea rând, alături de reprezentantele din Bolivia și Costa Rica și a ținut un discurs de două minute.

„Este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovația și tehnologia. Aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă”, a afirmat Mirabela Grădinaru la summitul din SUA.

Agenda summitului

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, care va avea loc în 24 martie, şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie, cu participarea Primelor Doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online, relatează Agerpres.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, se arată în informare.

Agenda delegaţiei mai include şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, la Georgetown University, unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa.

La sesiunea de miercuri, programată la Casa Albă, vor participa Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, Brigitte Macron, soția președintelui francez și Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei.

