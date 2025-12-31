Unde s-a angajat Mirabela Grădinaru când s-a mutat în București: „Altă posibilitate nu aveam”

Mirabela Grădinaru este acum cunoscută de întreaga țară, însă în trecut partenera lui Nicușor Dan a dus o viață modestă. Născută și crescută la Vaslui, aceasta a decis să studieze la București, însă părinții au avertizat-o de la început că nu o vor putea întreține. Astfel, prima doamnă a fost nevoită să se angajeze pe perioada facultății.

Mirabela Grădinaru, despre primul loc de muncă din București

Deși intrase la o facultate din Iași, Mirabela Grădinaru a decis să își continue studiile la București. Atunci, părinții i-au spus că nu o vor putea ajuta financiar, însă acest lucru nu a împiedicat-o să își ducă visurile până la capăt.

Prima interacțiune cu Capitala a fost una copleșitoare, prima doamnă venind din Vaslui, un oraș liber și liniștit. Nici poveștile înspăimântătoare ale părinților ei nu au ajutat-o foarte mult în acea perioadă.

„M-am simțit pierdută, erau foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului, am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. (…) Îmi era și foarte frică și părinții îmi spuneau ce se întâmplă în cartierele mărginașe”, a povestit Mirabela Grădinaru în emisiunea „La cină” de pe Digi24.

Citește și: Cum s-a schimbat viața familiei lui Nicușor Dan după ce a devenit președinte. Mirabela Grădinaru: „Ulterior am primit și acest drept”

Citește și: Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan și ce l-a atras la el. Dezvăluirile făcute de Prima Doamnă: „Mi s-a părut fascinant”

Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru

Cum nu a beneficiat de ajutor financiar din partea părinților, Mirabela Grădinaru a fost nevoită să se angajeze. Astfel, primul ei job în București a fost într-un call-center. Aceasta lucra în weekend pentru că în timpul săptămânii era prezentă la toate cursurile. În caz contrar își putea pierde locul în cămin.

Citește și: Cristian Gațu s-a recăsătorit, la 80 de ani. Fostul handbalist s-a cununat civil cu Mariana Oprea, partenera lui mai tânără cu 24 de ani decât el

Citește și: Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană, detalii dureroase despre ziua în care afaceristul a murit: „I s-au luat toate lucrurile de pe el. A venit cineva cu un sac…”

„Dacă mă duceam la Iași da, dar la București le era greu să-mi asigure cheltuielile, nici măcar cu alimentele. La Iași ar fi fost mai ușor să îmi trimită mâncare de la Vaslui. Recunosc că am avut și momente în care nu am avut bani de accelerat, mergeam și cu personalul acasă. De obicei mergeam în vacanțele de după sesiune. M-am angajat la call-center, unde lucram în timpul weekendului. La facultate, prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă dacă doream cămin, iar eu trebuia să stau în cămin pentru că altă posibilitate nu aveam”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru

Sursă foto: Captură video, Facebook, Hepta

Urmărește-ne pe Google News