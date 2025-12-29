Cristian Gațu și-a făcut un cadou de Crăciun și s-a recăsătorit la Oradea. Fostul mare handbalist român în vârstă de 80 de ani s-a căsătorit civil cu Marian Oprea, în vârstă de 56 de ani, care care are o relație de mai mulți ani.
Totul a fost doar un artificiu pentru a se asigura că lucrurile decurg intim și discret. Așadar, pe 23 decembrie, fostul mare handbalist și-a unit destinul cu cel al Marianei Oprea, partenera lui în vârstă de 56 de ani.
Totul a decurs conform planului, iar cununia a avut loc pe 23 decembrie la Starea Civilă a primăriei Oradea, acolo unde Cristian Gațu locuiește. La ceremonie au luat parte doar prietenii foarte apropiați ai cuplului.
„Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”,, spunea Cristian Gațu în timpul procesului.
După câteva înfățișări, instanța a decis că fostul handbalist nu este obligat să plătească aceste sume.
Înainte de întreg scandalul, familia Gațu a vândut vila de la Corbeanca și și-au împărțit banii, iar fiecare a păstrat câte o mașină.
„Am vândut casa, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București”, spunea Gațu pentru cancan.ro.
El a dat un sfat oamenilor și le-a spus să nu aștepte atât de mult ca el și să fie mai precauți la relația cu soția.
„Îi sfătuiesc pe oameni să nu mai aștepte atât de mult, 50 și ceva de ani, și să fie mai precauți la relația cu soția. Am fost tolerant și am încercat să aplanez orice fel de conflict între mine și soție, lucru care m-a costat”, a mărturisit el.
