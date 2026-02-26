Olga Verbițchi s-a căsătorit în secret. Primele imagini de la cununia civilă: „Oficial, ești familia mea”

Cântăreața Olga Verbițchi s-a căsătorit în secret cu logodnicul său. Cei doi au pornit spre starea civilă, iar după eveniment, câștigătoarea sezonului 6 al X Factor a publicat câteva fotografii pe internet cu marele eveniment.

Olga Verbițchi, mai fericită ca niciodată. Artista s-a căsătorit

Olga Verbițchi anunța, în 2025, că s-a logodit cu iubitul ei. Ea a postat imagini cu inelul pe care l-a primit, însă nu a dat detalii despre marele eveniment.

Acum, vedeta și-a luat prin surprindere urmăritorii și a împărtășit fotografii de la starea civilă, unde s-a căsătorit în fața legii. Fără să dea nimic de bănuit, fosta câștigătoare X Factor a mers alături de logodnicul ei și și-au unit destinele.

Ulterior, Olga a postat câteva imagini din ziua cea mare. Evenimentul a fost unul simplu și discret, cel mai probabil urmând o petrecere după cununia religioasă.

Olga s-a îmbrăcat lejer, cu o pereche de pantaloni albi și un top în aceeași culoare, simplu, în timp ce logodnicul ei a adoptat un look la fel de casual, dar all black: o pereche de pantaloni și un tricou simplu, ambele negre.

Cei doi s-au fotografiat ținând în mână certificatul de căsătorie. Tinerii s-au fotografiat și alături de persoanele iubite și membri ai familiei lor, care au participat la eveniment.

„Oficial, ești familia mea. Acum nu mai suntem străini. Mulțumesc celor care ne sunt alături în cele mai importante momente” a scris Olga lângă fotografiile de la Starea Civilă.

Olga Verbițchi, implicată în scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a intervenit recent în scandalul dintre cele două conaționale ale sale: Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică.

Tânăra i-a luat partea Andreei Botanică și a povestit în ce relații era cu Beregoi, dezvăluind că Iuliana i-a spus, la un moment dat, că nu crede că va câștiga X Factor.

„Era prietena mea cea mai bună și cu câteva secunde înainte să intru pe scenă, ea a făcut poză cu Carlas Dreams, era foarte fericită, a ajuns foarte rapid unde și-a dorit. Mi-a spus în față: „Eu nu cred că tu o să câștigi concursul ăsta, că nu ar fi o realitate, dar eu am venit să fac poză cu Carlas Dreams, în fine, succes pe scenă’. Avea tendința de foarte multe ori să îmi spună chestii urâte în față, ca să mă facă să spun după (…)

Când au observat ei (n.r.: managerii Iulianei Beregoi) că X Factor merge foarte bine pentru mine și că eu o să câștig acest concurs și chiar dacă nu o să câștig, cea mai mare casă de discuri din România, o să mă preia, ei s-a apucat de domnișoara în cauză, de aceea sper ca ea își dă seama și îmi este recunoscătoare mie că am făcut pas atât de important în cariera mea și i-am oferit ei posibilitatea să aibă o carieră”, a spus Olga Verbițchi.

