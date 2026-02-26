Catinca Zilahy, dezvăluiri despre noaptea în care a aflat că Mioara Roman a murit. A rămas cu traume din acea zi: „Teama să nu se mai întâmple ceva rău”

S-au împlinit doi ani de când Mioara Roman s-a stins din viață, după ce și-a petrecut ultima parte a vieții într-un centru privat de îngrijire. Fiica cea mare, Catinca Zilahy, a vorbit despre felul în care a primit vestea și despre cum a comemorat ziua de 23 februarie.

Catinca Zilahy, despre momentul în care a aflat că mama ei a murit

Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, lăsând în urmă două fiice: pe Oana Roman și pe Catinca Zilahy, dar și două nepoate, fiicele acestora.

Catinca a vorbit despre moartea mamei sale și despre golul pe care aceasta l-a lăsat în viața ei și a fiicei sale.

Fosta soție a lui Petre Roman se confrunta cu probleme de sănătate în ultima parte a vieții și și-a petrecut ultimele luni într-un centru privat de îngrijire, unde era vizitată de fiicele ei.

Catinca a spus cum a primit vestea că mama ei a murit și a dezvăluit că a rămas cu o traumă, pentru că a fost sunată în miezul nopții.

„În primul rând, n-am prea dormit noaptea aceea. Probabil pentru că am rămas cu triggerul pentru că am fost anunțată în timpul nopții. Așa că trezitul acela la 3 dimineața, teama să nu se mai întâmple ceva rău. Ieri n-am făcut nimic special. N-am ieșit din casă, mi-am făcut de lucru. Am gătit, am făcut lucruri de genul. Mă gândesc la ea mereu, pentru că acum ea a rămas în amintirea noastră. Calina o pomenește foarte des. Tot timpul își aduce aminte de lucruri legate de ea, de ce a învățat de la ea, de ce a făcut cu ea.”, a declarat Catinca pentru Cancan.ro.

Vedeta spune că cea mai importantă lecție învățată de la mama ei este demnitatea cu care a făcut față tuturor situațiilor.

Mai mult, dacă ar fi să îi transmită o lecție fiicei sale, Catinca ar învăța-o să rămână loială propriilor principii.

„Să fie loială principiilor ei. Să nu se lase influențată. Știu că asta vine cu un cost, dar eu zic că, pe termen lung, merită”, a spus Catinca.

Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc

Catinca nu mai ține legătura cu sora ei vitregă mai mică, Oana Roman. Ea a explicat că sora ei a blocat-o pe toate rețelele sociale.

„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a explicat ea.

