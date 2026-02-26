Catinca Zilahy, dezvăluiri despre noaptea în care a aflat că Mioara Roman a murit. A rămas cu traume din acea zi: „Teama să nu se mai întâmple ceva rău”

S-au împlinit doi ani de când Mioara Roman s-a stins din viață, după ce și-a petrecut ultima parte a vieții într-un centru privat de îngrijire. Fiica cea mare, Catinca Zilahy, a vorbit despre felul în care a primit vestea și despre cum a comemorat ziua de 23 februarie.
„În primul rând, n-am prea dormit noaptea aceea. Probabil pentru că am rămas cu triggerul pentru că am fost anunțată în timpul nopții. Așa că trezitul acela la 3 dimineața, teama să nu se mai întâmple ceva rău. Ieri n-am făcut nimic special. N-am ieșit din casă, mi-am făcut de lucru. Am gătit, am făcut lucruri de genul. Mă gândesc la ea mereu, pentru că acum ea a rămas în amintirea noastră. Calina o pomenește foarte des. Tot timpul își aduce aminte de lucruri legate de ea, de ce a învățat de la ea, de ce a făcut cu ea.”, a declarat Catinca pentru Cancan.ro.
„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a explicat ea.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.