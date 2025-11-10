TJ Miles și Francisca Dulceanu s-au căsătorit religios. Primele imagini de la eveniment

TJ Miles și Francisca Dulceanu s-au cununat religios, înainte de a deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au ales ca evenimentul să fie unul discret, ferit de ochii curioșilor, dar au vrut să împărtășească bucuria cu fanii lor, astfel că au publicat în mediul online câteva imagini de la fericitul eveniment.

TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios

TJ Miles și Francisca s-au căsătorit civil pe 8 octombrie, iar acum cei doi au decis că este momentul să se cunune și religios. Cei doi au dorit ca totul să fie în regulă înainte de venirea pe lume a primului lor copil, astfel că și-au luat ținutele de gală și nașii și au pornit la Biserică.

Artistul și soția lui au ales să se căsătorească în secret, la fel cum au făcut și la cununia civilă, dezvăluindu-le de abia pe urmă celorlalți că au făcut pasul cel mare.

„Un DA în fața lui Dumnezeu, înainte ca miracolul nostru să vină pe lume ❤️ Ne-am dorit ca acest moment să fie simplu, sincer și plin de sens. După ce ne-am unit sufletele și în fața legii, am simțit că e timpul să o facem și în fața lui Dumnezeu, pentru noi, pentru iubirea noastră și pentru sufletul care urmează să vină pe lume. ❤️”, a scris Francisca pe Facebook.

Citește și: Cum a slăbit Vlad Gherman 16 kg. „Oana mai avea puțin și divorța de mine”

Citește și: Jaguarul de la „Insula Iubirii” a avut o relație cu o femeie măritată, cu 27 de ani mai în vârstă ca el. Reacția soțului când a aflat e înșelat. „I-am zis că-mi pare rău!”

Artiștii, cununați de Cătălin Moroșanu

TJ Miles și Francisca au fost cununați de Cătălin Moroșanu și soția acestuia, Georgiana, care i-au însoțit încântați la Biserică. Deși cununia a fost una restrânsă, cei doi spun că petrecerea va fi una cu fast și va avea loc anul viitor.

„Mulțumim din suflet nașilor noștri Cătălin Moroșanu și Georgiana Moroșan pentru că ne sunteți alături și pentru toată dragostea voastră! De acum suntem o familie!✨ Mulțumim și fotografului nostru pentru că a surprins aceste momente așa cum le-am trăit: curate și pline de emoție! This is the first day of the rest of our lives!🤩”, a mai spus Francisca în mediul online.

„P.S. Aceasta nu este nunta! Petrecerea cea mare va avea loc anul viitor, atunci când vom sărbători cum se cuvine alături de toți prietenii și oamenii dragi nouă. 💍✨ Până atunci, am ales ca acest pas să fie doar despre noi și câțiva apropiați, discret, din inimă și pentru suflete. 🤍🙏”, a explicat ea.

Citește și: Elena Băsescu, schimbată total de intervențiile estetice. Cum arată acum fiica cea mică a lui Traian Băsescu

Citește și: Andra Măruță a slăbit 10 kilograme! Artista a făcut senzație la filmările Protevelion: „Este foarte greu, dar după primele 4-5 kilograme am simțit că pot” / Exclusiv

Ce rochie de mireasă a ales Francisca

Spre deosebire de alte mirese, Francisca a ales o rochie de mireasă simplă, care i-a scos în evidență burtica de gravidă. Viitoarea mămică a optat pentru o rochie albă, strânsă pe corp, cu mâneci din flori albe 3D.

Pe de altă parte, TJ Miles a ales un smoking negru clasic, elegant, cu papion asortat.

Nașii s-au ridicat și ei la înălțimea evenimentului și au purtat ținute la fel de elegante. Astfel, Georgiana Moroșanu a purtat o rochie lungă, satinat-liliachie, cu drapaj lateral și accesoriu perlat, în timp ce Cătălin Moroșanu a preferat un costum bleumarin cu o cămașă albă simplă, fără cravată.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini de la cununia religioasă a lui TJ Miles cu Francisca

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News